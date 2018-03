ÅPEN: Jonas Gahr Støre er åpen for at Sylvi Listhaug kan fortsette i regjeringen. Foto: Jørgen Braastad

NRK: Støre kan akseptere at Listhaug får nytt departement

Publisert: 17.03.18 13:19 Oppdatert: 17.03.18 13:33

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-17T12:19:16Z

Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner for at Sylvi Listhaug (Frp) kan fortsette i regjeringen, dersom Erna Solberg (H) flytter henne til et nytt departement.

Det skriver NRK.

– Arbeiderpartiet støtter et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug som justisminister. Det er justis- og beredskapsministeren som har opptrådt på en måte som vi mener ikke er forenelig med tillit, sier Støre til NRK.

Han understreker at statsminister Erna Solberg (H) står fritt til å flytte rundt på sine statsråder, og at Ap vil akseptere at Listhaug får en annen statsrådspost.

Statsminister Erna Solberg har foreløpig ikke svart på om det er aktuelt å flytte Listhaug til et annet departement.

Stortinget skal stemme over mistillitsforslaget tirsdag formiddag.

I løpet av torsdag og fredag denne uken stilte Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og MDG seg bak mistillitsforslaget mot Listhaug, som ble fremmet av Rødt. Hvis KrF bestemmer seg for å støtte forslaget, vil det få flertall.

Forslaget kom etter rabalderet om justisministerens Facebook-innlegg om terror og Arbeiderpartiet.

Får mistillitsforslaget flertall, kan statsminister Erna Solberg fortsette som regjeringsleder uten Listhaug, eller stille et kabinettsspørsmål. Det betyr at hun sier at hele regjeringen går av om ikke Stortinget gir Listhaug fortsatt tillit.

VG får opplyst at hverken Jonas Gahr Støre eller statsminister Erna Solberg er tilgjengelig for kommentar lørdag ettermiddag.