Jensen: Listhaugs politiske karriere har bare så vidt startet

Publisert: 20.03.18 08:22 Oppdatert: 20.03.18 09:06

Frp-leder Siv Jensen sier hun er lei seg for at Sylvi Listhaug går av som justisminister og garanterer at den politiske karrieren hennes langt ifra er over.

– Jeg har hatt et inderlig ønske om at Sylvi skulle fortsette som justisminister. Hun har vært og ville vært en god justisminister for Norge og Frp, sier Jensen i en uttalelse til NTB.

– Jeg kan garantere at Sylvi Listhaugs politiske karriere langt fra er over. Den har bare så vidt startet. Arbeiderpartiet og KrF har ikke klart å fjerne Sylvi Listhaug, dere har gitt henne den beste starten på hennes videre karriere, fortsetter hun.

Frp-lederen sier partiet har stått bak Listhaug hele veien.

– I helgen snakket jeg med fylkeslederne i Frp. Samtlige stilte seg bak Sylvi Listhaug og var klare til å gå ut av regjering for å svare på mistillitsforslaget. Det var ikke på noen måte aktuelt å bøye av for kravet fra Ap og KrF om å skifte ut Sylvi.

Listhaugs partifelle og forgjenger som justisminister Per-Willy Amundsen sier han ikke har noen kommentar til avgangen:

– Dette har jeg ingen kommentar til.

– Er du klar for comeback?

– Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere.

Bård Hoksrud (Frp) er lei seg for at Listhaug går.

– Sylvi har gjort en svært god jobb som justis-, beredskap og innvandringsminister, så jeg er veldig lei meg over at Sylvi velger å gå av. Jeg er både overrasket og skuffet over hvordan opposisjonen har oppført seg. Men jeg ser frem til å jobbe med Sylvi på Stortinget for å få gjennomført mest mulig av FrPs politikk.

Helleland: Voksen avgjørelse

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland kaller avgjørelsen voksen.

–Sylvi har tatt en modig og voksen avgjørelse og satt partiet sitt og regjeringen foran seg selv. Det har vært et voldsomt kjør og jeg håper regjeringen nå kan gå videre, sier han til VG

Hans partifelle Michael Tetzschner sier i en kort kommentar:

– Klok avgjørelse.

KrF: Har tatt konsekvensene

KrF mener Listhaugs avgang innebærer at hun har tatt konsekvensene av manglende tillit i Stortinget.

– Listhaug har tatt konsekvensene av at hun ikke har tillit blant flertallet i Stortinget, skriver nestleder Olaug Bollestad i KrF i en SMS til VG kort tid etter at Listhaugs avgang ble kjent.

KrF satt mandag i et flere timer langt krisemøte om Listhaug-saken. Etter at møtet var over, var det klart at partiet ikke hadde tillit til Listhaug. Det var derimot ikke klart hva partiet ville gjøre dersom Erna Solberg (H) ville stille kabinettsspørsmål i Stortinget i dag.

SV: Har en sterkt svekket regjering

SV-leder Audun Lysbakken mener Listhaugs avgang var nødvendig.

– Dette var en nødvendig og viktig konklusjon når statsråden har mistillit mot seg. Begrunnelsen Listhaug gir for å gå av som justisminister, viser hvorfor mistillit var nødvendig. Med sin harde ordbruk bekrefter hun selv at det var en tom unnskyldning hun ga i Stortinget, sier Lysbakken.

Han mener regjeringen nå er svekket.

– Vi har en sterkt svekket regjering, hvor Høyre og Venstre fortsatt er i allianse med høyrepopulismen. Og SV vil nå fort fortsette å jobbe for å samle opposisjonen mot regjeringen så ofte som mulig.

Rødt: En seier

Stortinget skulle etter planen behandle et mistillitsforslag mot Listhaug i dag. Forslaget ble fremmet av partileder Bjørnar Moxnes i Rødt sist uke.

Moxnes sier til VG at Listhaugs avgang er en seier:

– Dette er en seier for den tause majoritet som har reist seg i Norge den siste uken. Både ute i det norske folk og på Stortinget har flertallet for første gang satt foten ned for den radikale høyresiden og sagt at det får være grenser for hva en maktpolitiker kan si og gjøre, sier han.