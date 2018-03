HIGH FIVE MED VENSTRESIDEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre hilser på AUF-leder Mani Hussaini under Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag. I midten sitter partisekretær Kjersti Stenseng Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Støre ferdig med KrF-flørten

Publisert: 14.03.18 20:27

Ap-leder Jonas Gahr Støre har ingen planer om å smigre seg inn på KrF, som nå er midt inne i en strategiprosess som skal klargjøre KrFs valg av side i norsk politikk.

Støre nevnte ikke Kristelig Folkeparti en eneste i gang da han innledet om Aps strategiske veivalg på partiets landsstyre tirsdag.

Tvert imot: Støre plasserer Arbeiderpartiet støtt på venstresiden i norsk politikk.

– Vi har naturlige samarbeidspartnere i SV og Senterpartiet, sa Ap-lederen etter landsmøtetalen.

– Men skal vi danne en politisk tyngde mot de høyrepopulistiske partiene, må vi også søke samarbeid mot sentrum, hvor KrF har erklært seg som et uavhengig opposisjonsparti, la han til.

Strategiprosess

KrF er i gang med et omfattende internt arbeid under ledelse av partileder Knut Arild Hareide, for å lage en ny strategi etter partiets katastrofale valgresultat i fjor høst.

VG meldte i februar at mange internt i KrF oppfatter strategiarbeidet som et veikart i retning fremtidig deltagelse i Erna Solbergs blågrønne regjering.

Nå kan Støre og Ap gjøre dette valget enda lettere for KrF ved å definere partiet vekk fra kretsen av mulige samarbeidspartnere:

Hører hjemme på venstresiden

«Arbeiderpartiet hører hjemme på venstresiden i norsk politikk», heter det i utkastet til en uttalelse som Ap-landsstyret blir bedt om å vedta onsdag.

«Ap har gode erfaringer med å samarbeide med SV og Senterpartiet. Vi vil øke et nært samarbeid med disse partiene», heter det videre i forslaget til vedtak.

KrF er ikke er nevnt overhodet i uttalelsen.

Fastholder invitasjon

Støre mener likevel at døren ikke er lukket helt igjen:

– Jeg har ikke endret invitasjonen om samarbeid (med KrF) basert på politikk, ser Støre.

– Jeg har respekt for at KrF vil komme med sin egen konklusjon. Vi trenger støtte fra flere partier, la han til.

Uken før valget sa KrF-leder Knut Arild Hareide at partiet ikke ville felle Erna Solberg om partiet kom på vippen.

Snakket over hodene

Denne oppsiktsvekkende avklaringen fikk Støre til å trekke invitasjonen han tidligere i valgkampen utstedte til Hareide - til vill jubel fra LOs øverste ledelse.

Tirsdag tok Ap-lederen selvkritikk overfor sitt eget landsstyre, for at Ap ikke har kommet nært nok til velgerne de siste årene. Han mener at partiet har snakket over hodene på sine velgere, og at innvandring var en slik sak:

– Mange velgere opplevde at vi skygget unna innvandring som tema, i frykt for å spille på Frps banehalvdel. Det var veil. VI skal ta den debatten, men på våre premisser, sa Støre.