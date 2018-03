SIES OPP: Åshild Mathisen, sjefsredaktør i vårt land. Foto: Jan Petter Lynau

Vårt Land-redaktøren oppsagt

Martha Holmes

NTB

Publisert: 23.03.18 11:35 Oppdatert: 23.03.18 12:51

Sjefredaktør Åshild Mathisen i Vårt Land har fått beskjed om at hun blir oppsagt med umiddelbar virkning.

– Jeg er helt knust, sier Åshild Mathisen til avisen

Nærmere 400 personer har signert et opprop til støtte for Mathiasen som følge av konflikten. Flere lederskikkelser fra Kirken og andre kristne miljøer, akademikere og profilerte kunstnere har signert, skriver Dagens Næringsliv .

15. mars informerte sjefredaktør og administrerende direktør Mathisen på et allmøte i redaksjonen at hun ikke lenger hadde tillit fra konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier, ifølge NTB. Ifølge Tveiten handler ikke saken om Vårt Lands redaksjonelle profil, men om samarbeidsrelasjoner og styringsstruktur skriver nyhetsbyrået.

Samtidig har Dagens Næringsliv (DN) avslørt at det året før ble sendt et varsel mot konsernsjef Tveiten som omhandlet omfattende trakassering av Mathisen. Til tross for at det ble merket konfidensielt, ble varselet sendt videre til Tveiten.

Ødeleggende

– Det var nå vi skulle begynne å høste av alt arbeidet, og vi hadde så mange spennende planer på trappene. Dette er så ødeleggende for Vårt Land, skriver Mathisen i en epost til Dagens Næringsliv .

Hun skriver videre at hun aldri har fått noen korrigerende signaler.

– Heller ikke på direkte spørsmål. Det har bare vært en stigende taushet. Jeg har heller aldri hørt noe fra dem som undertegnet brevet til styret – aldri hørt noe fra dem om at de opplever samarbeidet utfordrende. Tvert imot har flere av dem formidlet til meg at de ikke forstår hva som skjer, skriver hun.

Samarbeid og styring

Styreleder og konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier sa tidligere denne uken til DN at striden ikke handler om Vårt Lands redaksjonelle profil.

– Den har sitt utspring i en intern prosess om samarbeidsrelasjoner og styringsstruktur i Mentor Medier-konsernet. Vårt Lands redaksjonelle profil har aldri vært gjenstand for uenighet, sa han.

Det har blant annet kommet påstander om en fryktkultur i Vårt Lands redaksjon, men dette er blitt avfeid av både klubbleder og hovedverneombud i avisen.

Åshild Mathisen begynte som sjefredaktør i Vårt Land i mars 2016. Tidligere har hun vært direktør for samfunnskontakt i NRK, utviklingsredaktør i Vårt Land, PR-rådgiver i Burson-Marsteller, rådgiver i KrF og politisk kommentator.

