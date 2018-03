DEN GANG DA: Statsminister Erna Solberg og Sylvi Listhaug avbildet på integreringskonferansen høsten 2016 da Listhaug var innvandrings- og integreringsminister. Foto: Odin Jæger

Fersk måling: Frp fosser frem etter mistillitsforslaget mot Listhaug

Publisert: 16.03.18 21:26

Velgerne flokker til Fremskrittspartiet etter Listhaug-bråket. Men de er ikke imponert over statsministerens håndtering av saken. KrF, som sitter med nøkkelen til om regjeringen overlever, faller under sperregrensen.

Det viser et ferskt partibarometer Respons Analyse har gjort på oppdrag for VG.

Målingen, som er gjort torsdag og fredag denne uken, gir Frp en oppslutning på 15.9 prosent, opp hele 2,8 prosentpoeng fra den ordinære mars-målingen til VG. Det er også høyere oppslutning enn partiet fikk i stortingsvalget i fjor, da de fikk 15.2 prosent av stemmene.

– Meningsmålinger kommer og går hele tiden, og er alltid uttrykk for et øyeblikksbilde. Dette er en midlertidig løypestatus. Men velgerne synes kanskje det er litt overspill fra opposisjonens side. De er kanskje mer opptatt av politikk enn av spill, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

Men hun legger raskt til at ingen har problemer med å forstå følelsene, reaksjonene og erfaringene alle gjorde seg etter 22. juli.

– Det forstår vi alle.

Ekstremt lojale velgere

Thore Olaussen, daglig leder for Respons Analyse, sier den store fremgangen skyldes særdeles mange lojale velgere i Frp.

– Andelen lojale velgere på dagens måling er på 90 prosent - det vil si at de som vil stemme Frp nå også stemte Frp i høst. Lojalitetstall ligger vanligvis på 80 prosent, så 90 prosent er et ekstremt høyt tall, sier han.

Ikke imponert over Ernas håndtering

Regjeringen står foran i en potensiell krise, etter at opposisjonen har gjort det klart at de vil fremme mistillit mot Sylvi Listhaug i neste uke. Det kan være forklaringen på at Høyres oppslutning nå går tilbake, ned et drøyt prosentpoeng til 26.9 sammenlignet med målingen som Respons Analyse gjorde for VG tidligere denne måneden. Men partiet ligger fortsatt over valgresultatets 25 prosent.

Velgerne er nemlig ikke synlig imponert over statsminister Erna Solbergs håndtering av Listhaugs Facebook-post og kravene om unnskyldning som fulgte.

I undersøkelsen oppgir 42 prosent at mener Solberg har håndtert saken dårlig. Samtidig mener 18 prosent at hun har håndtert det godt, mens en drøy fjerdedel mener hun har gjort det hverken godt eller dårlig.

Det er bare blant Høyres velgere at det er en liten overvekt som mener hun har håndtert saken godt . I alt 38 prosent av Høyre-velgerne synes hun har håndtert Listhaug-saken godt mens 20 prosent mener hun har gjort det dårlig.

Erna Solberg var ikke tilgjengelig for kommentar fredag kveld, men Høyres parlamentariske leder Trond Helleland skriver følgende i en e-post til VG via partiets pressesjef:

– På tross av noen vanskelige saker den siste tiden, er det hyggelig å se at Høyre fortsatt er landets største parti. Vi skal jobbe hardt for å beholde posisjonen. Det er fortsatt store oppgaver som skal løses. Derfor ser jeg ser frem til å diskutere ny politikk og politiske løsninger på Høyres landsmøte første helgen etter påske, skriver Helleland.

– Statsministeren, regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning både for innholdet og retorikken i Listhaugs innlegg på FB. Jeg håper unnskyldning aksepteres slik at vi kan legge saken bak oss og diskutere andre politiske saker, skriver han.

Listhaug gir dårlig inntrykk - men ikke blant Frp-velgere

På spørsmål om hva slags inntrykk velgerne har av Sylvi Listhaug som justisminister, svarer over halvparten av velgerne at de har et dårlig inntrykk. 22 prosent har et godt inntrykk.

Men blant Frp-velgere skårer justisministeren godt. Her oppgir hele 76 prosent at de har et godt inntrykk av henne.

– For Frp og Listhaug selv så betyr ikke det noe at godt over halvparten av velgerne har et dårlig inntrykk av henne. I egne rekker gjør hun et godt resultat, og det er jo det som forklarer det meste. Det er derfor Frp har gått frem på partibarometert, sier Olaussen.

– Det minner meg litt om da Carl I. Hagen gjorde litt krumspring og fikk medias søkelys, da visste at han vant på det. Det er nok kanskje noe av det samme som effekten Listhaug og Frp får nå.

Blant Høyre-velgerne er stemningen mer delt – 33 prosent har et godt inntrykk og 35 prosent har et dårlig inntrykk.

Blant velgerne i de øvrige partiene er det nokså samstemt at man har et dårlig inntrykk av Sylvi Listhaug. Men KrF-velgere og Sp-velgere er litt mer positive. Her har henholdsvis 20 og 21 prosent av velgerne et godt inntrykk av landets justisminister.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg har tillit til Sylvi Listhaug og det har jeg fortsatt. Frp står sammen som et lag, kommenterer Frp-leder Siv Jensen.

Sp, SV og V går alle tilbake sammenlignet med den ordinære mars-målingen. De oppnår henholdsvis 10.8, 6.4 og 4.4 prosent oppslutning hos velgerne. Både Sp og SV ligger litt høyere enn i 2017-valget mens V ligger prikk likt.

Ap frem - men gjør det dårligere i dag enn i går

Også Ap går frem i den ferske målingen. De får nå 25.1 prosent oppslutning, opp fra 23.4 tidligere denne måneden. Men de ligger fortsatt under valgresultatet, da fikk Ap 27.4 av stemmene.

– Hyggelig å se framgang og at Arbeiderpartiet igjen er over 25 prosent. Det er motiverende for jobbinga som står foran oss for å utvikle ny politikk, for rettferdighet og sterke fellesskap, skriver Aps partisekretær Kjersti Stenseng i en e-post formidlet via partiet, til VG.

Selv om også Ap viser fremgang på partibarometeret, sier Olaussen at det er forskjell på velgerne som svarte i går og i dag.

– Ap hadde sterkere tall i går enn i dag, og det kan nok delvis skyldes at noen mener Støre kjørte saken for hardt på Stortinget i går.

KrF under sperregrensen: - Dramatisk fall

Kristelig folkeparti ser ut til å miste grepet om velgerne. De faller nemlig 1.2 prosentpoeng til 3.2 og er dermed solid under sperregrensen på fire prosent.

Det er KrF som nå kan avgjøre Listhaugs skjebne ved å stemme for elle rmot mistillit i Stortinget neste tirsdag. partiet skal treffe sin beslutning på et ekstraordinært landsstyremøte mandag.

– Vi er ikke fornøyd med dette nivået. Derfor jobber KrF hver eneste dag for å synliggjøre vår politikk for et varmere samfunn, for større fleksibilitet for familiene og menneskeverdet i alle livets faser. Nå jobber vi for å bli tydeligere i våre politiske prioriteringer fremover, noe jeg tror velgerne vil merke, sier Olaug Bollestad, nestleder i KrF, til VG.

Olaussen mener også at KrFs nedgang er dramatisk.

– Lojalitetstallet deres har gått fra nesten 70 prosent tidligere i mars, til bare 56 prosent nå. KrF er et parti som er avhengig av høy lojalitet blant egne velgere, fordi få velgere fra andre partier går til dem. Så når det tallet går ned, ryker de også under sperregrensen.