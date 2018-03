Jan Tore Sanner: – Håper KrF ikke vil drive landet ut i regjeringskrise

Publisert: 19.03.18 19:24 Oppdatert: 19.03.18 20:17

Statsråd og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner (H) fastslår at det ikke er opp til opposisjonen å dirigere hvem som får hvilke statsrådsposter, og går langt i å bekrefte at Erna Solberg vil stille kabinettspørsmål tirsdag.

Utdanningsminister Jan Tore Sanner (H) møtte mandag kveld pressen utenfor Statsministerboligen, få timer etter at KrF-leder Knut Arild Hareide kunngjorde at partiet ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

På spørsmål om det er mulig for justisminister Sylvi Listhaug (Frp) å fortsette uten Stortingets flertall i ryggen, svarer Sanner følgende:

– Det er spørsmål som vil bli besvart i Stortinget i morgen. Det vi hører fra enkelte opposisjonspartier, er at de ikke har tillit til Listhaug som justisminister, men at de vil kunne ha tillit til henne i en annen posisjon. Det rokker ved selve maktfordelingen, hvis det er slik at opposisjonen skal dirigere hvilke statsrådsposter en statsminister kan gi, sier han.

Skal varsle Stortinget

Sanner viser til at det er statsministeren som vil varsle et kabinettspørsmål når Stortinget møtes tirsdag, og han vil ikke bekrefte opplysningene fra Høyre-kilder til VG i helgen om at Solberg har bestemt seg for å sette hardt mot hardt gjennom et kabinettspørsmål.

Men han sier likevel følgende:

– Vi håper til syvende og sist at KrF ikke vil drive landet ut i regjeringskrise, og kaste statsminister Erna Solberg og den blågrønne regjeringen, sier han.

Han ønsker ikke å svare på om de kan akseptere at Listhaug flyttes, og at det spørsmålet er opp til Solberg.

VG har tidligere omtalt at Solberg kan komme til å sette hele regjeringen på spill dersom KrF stiller seg bak mistillitsforslaget mot Listhaug tirsdag, og gir det flertall.

KrF varslet mistillit

Mandag meldte KrF-leder Knut Arild Hareide at partiet ikke har tillit til justisministeren, men han ba samtidig Erna Solberg om å ta grep for å unngå en mistillitssituasjon i stortinget.

Et kabinettspørsmål betyr at statsministeren ber Stortinget om tillit på vegne av hele regjeringen. Får hun da flertallet mot seg, må regjeringen gå av - og vi har en regjeringskrise.

Sist gang en regjering gikk av etter et kabinettspørsmål, var i 2000 da Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering gikk av.

Fra før står Arbeiderpartiet, SV, MDG og Senterpartiet bak mistillitsforslaget som Rødt har fremmet.