STØTTEAKSJON: Innsamlingsaksjonen til Leger uten grenser kom som en reaksjon på støtteaksjonen til Sylvi Listhaug. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Innsamlingsaksjonen er den største siden TV-aksjonen

Publisert: 19.03.18 23:23 Oppdatert: 19.03.18 23:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-19T22:23:11Z

Innsamlingsaksjonen til Leger uten grenser etter Listhaug-bråket har må fått inn et større enn aksjonen etter jordskjelvet på Haiti.

– Grenseløst, sier Nils Mørk, kommunikasjonssjef i Leger uten grenser.

Innsamlingsaksjonen ble startet som en reaksjon på støtteaksjonen til Sylvi Listhaug etter at det ble stilt mistillitsvotum mot henne sist onsdag.

Aksjonen, som ble startet på fredag har nå bikket 15,8 millioner kroner. Sist gang det skjedde var da Haiti ble rammet av et katastrofalt jordskjelv i 2010. Da TV-aksjonen i 2006 gikk til Leger uten grenser ble det imidlertid samlet inn 206 millioner.

– Såvidt meg bekjent er dette den største innsamlingsaksjonen siden dengang, sier Mørk til VG.

– En digital dominoeffekt

Kommunikasjonsekspert Nils Apeland er kommunikasjonsrådgiver i selskapet Bedre kommunikasjon, og underviser i PR-fag på Høyskolen Kristiania. Han tror at én av grunnene til at aksjonen er så vellykket er at den er så nær folk.

– Det som skjer på stortinget og i regjeringen er mye nærmere det norske folk enn et jordskjelvet på Haiti. Det, samt det at det er så enkelt å donere, har nok bidratt til at aksjonen er så vellykket sier han.

Videre sier han at aksjonen kan ha gitt folk utløp for frustrasjon.

– Man gir folk en mulighet til å utøve en slags motdemonstrasjon som er enkel å støtte, da får du denne reaksjonen. I tillegg har vi sett en slags digital dominoeffekt. Man kan se på Facebook at venner har donert, og derfor donerer man også selv.

Apeland bruker begrepet «sosialt bevis» for å beskrive det som kan ha ført til at så mange har donert.

– Vi ser gjerne til andre mennesker når vi er usikre på hva vi skal gjøre selv. Det var mange som var raskt ute på Facebook og sa «jeg støtter dette». Når folk er usikre på hva de skal gjøre er det lett å se til venner, og gjøre det samme som dem.

Fordel med frie midler

Det er flere grunner til at Leger uten grenser har grunn til å smile. Én ting er den store summen som har blitt donert, men en tydelig fordel er at dette er frie midler.

– Fordelen med å få frie midler er at det tillater oss å jobbe med glemte kriser, og ikke bare de synlige krisene. Steder der behovet er enormt, men lite synlig, ikke politisk viktig, og det er få hjelpeorganisasjoner til stede.

I skrivende stund er det 74 tusen personer som har bidratt med donasjoner. Dette er også en av grunnene til at organisasjonen er fornøyde.

– Det er helt svimlende å følge med på det. Pengesummen er høy, men også det folkelige engasjementet, sier Mørk.