FORKLARER SEG: Drapstiltalte Svein Jemtland forklarer seg i Hedmarken tingrett. Foto: Hem, Ane / NTB scanpix

Jemtlands telefon til politiet: – Savner kona mi det siste døgnet

INNENRIKS 2018-11-13T08:17:27Z

HAMAR (VG) Timer etter at han – ifølge egen forklaring – har senket Janne Jemtland i Glomma, ringer Svein Jemtland til politiet og sier at han ikke har sett henne det siste døgnet.

Publisert: 13.11.18 09:17 Oppdatert: 13.11.18 10:26

Drapstiltalte Svein Jemtland har gitt sin frie forklaring av hva som skjedde natten til 29. desember da Janne Jemtland ble skutt. Dag to av rettssaken skal aktor fortsette å følge opp hans frie forklaring.

Saken oppdateres forløpende. Det nyeste som kommer fram i retten blir lagt øverst i saken.

– Kan ha vært fyrverkeri

Aktor spør Jemtland om hva sønnen har fortalt ham hva han hadde opplevd natten til 29. desember.

– Han spurte jo hva som hadde skjedd, da ga jeg ham en forklaring på det han hadde hørt. En helt fornuftig forklaring, sier Jemtland.

Sønnen har gitt uttrykk for at han hadde hørt et smell den natten.

Aktor leser fra avhør:

– Du har sagt at du spurte om det var et smell. Kanskje et fyrverkeri eller noe sånt. Hvorfor kom dette med fyrverkeri opp?

– Det var jo tre dager til nyttårsaften, så det kunne ha vært det. Jeg mener han har sagt at det ikke var det, svarer Jemtland.

Ringer politiet

Klokken 09.26 30. desember ringer Svein Jemtland til politiet for å si at Janne Jemtland er borte.

– Svein Jemtland som ringer. Ringer og lurer på om jeg, savner kona mi det siste døgnet, lurte på om dere har hørt noe, kan man høre i lydloggen som blir avspilt i retten.

Han sier til politiet at han ikke har sett henne siden morgenen dagen før. Politiet sier at de ikke har noen kjennskap til saken, men at de må vurdere om de skal gjøre noe med det dersom hun ikke dukker opp.

Nye meldinger til Janne

Klokken 06.17 sender Svein Jemtland følgende melding til Janne.

– Hei kan du ringe, gutta og jeg er bekymra, vi har ikke hørt noe fra deg.

Klokken 08.43 sender han en ny melding:

– Ring oss

Siden sender han også en ny melding til Janne og ber henne ringe.

Fjerner spor

På vei tilbake fra Eid bro stopper han på en rasteplass, og kaster kjeledressen og plastikkhanskene, forteller Jemtland. Han sier også at han mener at han kastet kulene som var igjen i magasinet på våpenet.

Han sier at plastikken hun var pakket inn i blir lagt tilbake i bilen.

– Så kjører du videre, hva med våpenet og magasinet? spør aktor.

– Da stopper jeg et sted ute i Vang, finner en gårdsvei. Stopper noen meter inn i skogen, og graver det ned i snøen, sier Jemtland.

– Så kjører du tilbake til gården til NN. Hva gjør du når du kommer dit?

– Da pakker jeg bilen. Da legger jeg plastikken, det har vært brann der, ligger mye brann-, asbestavfall, legger det bak med det.

– Når er du tilbake med bilen?

– Jeg mener det er 04.30-05.00, usikker.

– Hiver henne i Glomma

Svein Jemtland sier til aktor Iris Storås at han kommer til Eid bro i 02-03-tiden om natten til 30. desember. Han sier at han har på seg kjeledress og plastikkhansker.

– Fortell oss hva du gjør? Spør aktor.

– Kommer til en liten bro, mørkt, mener at jeg klargjør plastikken. Fester batteriet på henne, kjører til rekkverket, får henne over og hiver henne i Glomma.

Han sier at han fjernet klistremerket på batteriet før han festet det til Janne Jemtland for å unngå at det kunne spores.

Kjører til Glomma

Jemtland forklarer at han drar ned og henter bilen han har avtalt å låne etter at barna har lagt seg. Han anslår at dette skjer litt over midnatt.

– Rett etter midnatt reiser du til August, og flytter Janne over. Er den bilen klar til bruk? Spør aktor.

– Den svarte bilen? Når jeg kommer tar jeg nøklene og starter den.

– Du sa du kjører på måfå til Elverum og mot Kongsvinger?

– Ja, stemmer.

– Har du noen tilknytning til Våler, Eid bru?

– Nei.

– Hva er grunnen til at du kjører dit?

– Ble bestemt på måfå. Tenkte kanskje jeg skulle kjøre over Hadeland. Da hadde jeg bestemt meg, måtte finne et vann jeg kunne ha Janne i. Så da visste jeg at Glomma er Norges lengste, mest sannsynlig å finne steder som ikke er isbelagt, sier Jemtland.

Kvelden 29. desember

Jemtland forklarer at han mot kvelden 29. desember er hjemme sammen med barna sine, og er i kontakt med et par av hennes venninner. Han forsøker å ringe telefonen hennes.

– Egentlig ønsker jeg jo egentlig at hun skal svare, men det er jo for å bygge opp det at hun har forsvunnet, sier han i retten.

Aktor viser til meldingene Svein Jemtland har sendt til Janne i løpet av dagen. Den siste er sendt i 19-tiden. Da sier han at han skal kjøre og kjøpe burgere, og spør om hun skal ha.

– Måtte gjemme alle bevis

– På det tidspunktet som jeg dro med bilen og alt sånt, jeg kunne ikke gå tilbake, jeg måtte bare prøve å gjemme alle bevis mot meg som tilsier at… Det er derfor jeg sitter her i dag, jeg tror hvis jeg hadde ringt politi eller ambulanse, at det var ingen som hadde trodd på meg, sier Svein Jemtland i retten.

Avtaler lån av bil

Jemtland forklarer at han fikk lånt en bil av en venn av en venn. Den bekjente skulle sette den aktuelle bilen på et avtalt sted, og legge nøklene på et avtalt sted, samme kveld.

– Snakket du med NN om hvordan han skulle forholde seg til politiet om møtet skulle bli et tema?

– Det gjorde vi.

– Hva snakket dere om?

– Fortalte at temaet for politiet så hadde vi møttes på brannstasjonen.

– Så du sa til NN, at hvis det ble snakk om politiet, så hadde dere møttes på stasjonen. Hvorfor?

– Det var hvis det skulle bli noe ut av saken.

Varebilen

Jemtland forteller at han tok kontakt med en bekjent for å få låne bilen hans.

– Jeg vet at han har en stor varebil, sier Jemtland.

– Hva var grunnen til at du var interessert i den varebilen? Spør aktor.

– Nei, det kom i begynnelsen, med den ulykka, så kom vi til et punkt hvor jeg måtte prøve å…. Å skjule det som kan ha innvirkning på meg. Og derfor tenkte jeg at det var greit å bruke en bil som ikke var registrert på meg.

– Du har hele dagen da forklart at du kjørte rundt med liket i bilen. Du var ikke bekymret da?

– Nei, men hvis… Jeg kunne ikke dumpe henne i hjembygda, måtte være et annet sted. Måtte da ha en annen bil.

Batteriet

Jemtland forklarer at han fant et batteri i garasjen til broen sin.

– Hva er grunnen til at du henter et batteri? spør aktor

– Som sagt, tanken rundt det var at jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av Janne. Ideen kom at jeg skulle senke henne ned i vannet. I og med det var 15 minus kunne jeg jo ikke grave henne ned.

– Når bestemte du deg for å bruke batteriet til å senke henne?

– Kom først utpå kvelden, tanken var der, men det var ikke bestemt.

Fylte bensin

Svein Jemtland forklarer til aktor at han 29. desember kjørte til en bensinstasjon i Brumunddal med sin døde kone i bagasjerommet for å fylle bensin på ei kanne. Kanna satt han siden i bagasjerommet sammen med Janne.

Spør venn etter Janne

Aktor spør om Jemtlands bevegelser 29. desember. Han forteller at han tok bilen med sin døde kone i bagasjerommet og kjørte til flere steder i Brumunddal.

Blant annet møtte han en venn som han pratet med og blant annet spurte om hadde sett Janne.