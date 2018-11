FANT «TAPT» BY: Et foto publisert av det greske kulturdepartementet tirsdag viser rester av vegger og gulv, trolig etter hus i den tapte gamle byen Tenea som er gravet frem igjen av greske arkeologer. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Arkeolog om Tenea-funn: – Vi fant bevis på liv og død

Lederen for utgravingen av den forhistoriske greske byen Tenea jubler over funnene som hun mener taler for at innbyggerne skal ha vært «usedvanlig velstående».

Tirsdag ble det kjent at arkeologer hadde funnet de første håndfaste restene etter den «tapte» byen Tenea , som de gamle grekerne antok var en bosetning dannet av trojanske krigsfanger.

Lederen av arkeologteamet, Elena Korka, snakker opprømt i internasjonal presse over funnene.

– Det er utrolig at restene av byen, veiene og den arkitektoniske strukturen, kom til lys, sier hun til nyhetsbyrået Reuters .

Tidligere ukjent bylokasjon

Utgravingene fant sted nær landsbyen Chiliomodi, i den sørlige halvtøyregionen av Peloponnes, som ligger omtrent 100 kilometer sørvest for Athen, og den gjenfunnede byen antas å være grunnlagt av tidligere fanger under Den trojanske krigen som fant sted i det 12. eller 13. århundret før vår tidsregning.

Det greske kulturdepartementet har uttalt at byens nøyaktige beliggenhet tidligere har vært ukjent fordi stedsbeskrivelsene kun har vært dokumentert i historiske kilder og vitnesbyrd. Arkeologene klarte imidlertid å finne igjen til byen, etter at de oppdaget mynter, smykker og boligrester i gravearbeidet.

– Vi fant bevis på liv og død ... og alt dette er bare en liten del av stedets historie. I de kommende årene vil vi få muligheten til å evaluere hvordan vi ligger han, sier Korka til CNN .

Fant barn begravet inne i veggene

Det var da teamet så gravet frem flere omfattende bygg på et 672 kvadratmeter stort område, at de fant de det som antas å være rester av selve byen Tenea.

Her skai de ifølge Korka ha funnet viktige ledetråder om byens ånd: blant annet fant de barn begravet inne i veggenes fundament – noe arkeologen betegner som «barnebegravelser».

– I romertiden var de veldig strenge med hvor de begravet de døde, og det var kun babyer som fikk lov til å bli holdt inne i byens bygninger. Alle de andre måtte begraves utenfor, har Korka forklart.

Teamet gravde også ut en rekke bygninger organisert med boligfasiliteter og døråpninger, og inne i byggene fant de deler av leire-, marmor- og steingulv og godt utformede vegger.

En svær oppbevaringsbeholder, en krukke, og et 3,5 meter langt rør laget av leire som de tror har blitt brukt til å føre kloakk, er andre oppdagelser som har blitt trukket frem.

Korka tror attpåtil at teamet kan ha avdekket et atrium – som er et rom uten tak med et basseng i midten for å samle opp regnvann – med dør- og vindusrammer, søyler og andre arkitektoniske egenskaper på innsiden av byggverkene.

«Luksuriøst» og rikt samfunn

Arkeologlederen beskriver bykonstruksjonen de har funnet som «luksuriøs» og peker på at bygningene de har funnet var både «veldig sterke og veldig godt utført».

De første utgravingene startet tilbake i 2013. Da konsentrerte teamet seg om de hellenistiske- og romerske gravstedene rundt byen.

Bare i år har arkeologene oppdaget ni nye graver her, der de også fant gull, kobber, beinsmykker, keramikk og mynter datert fra 390 før vår tidsregning til romertiden.

– Innbyggerne ser ut til å ha vært usedvanlig velstående, sier Korka til AP .

Arkeologen tror byen sannsynligvis har gjort det bra i datidens handel, ettersom de befant seg på nøkkelruten mellom de store byene Korint og Argos i nordøst-Peloponnes, skriver nyhetsbyrået videre.

Fortsetter arbeidet

Arkeologene vil nå fortsette utgravingen på områder rundt funnene, med mål om å utvikle et topografisk kart over byen. De vil også fokusere på forskning, og ønsker blant annet å undersøke konsekvensene av endemisk sykdom på gamle historiske befolkningsgrupper.