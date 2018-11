SENHØST: Det er meldt strålende sol mange steder i landet som forventes å holde seg en ukes tid fra og med lørdag. Dette er fra en oktoberdag langs Akerselva i Oslo. Foto: Gøran Bohlin

Godværet er på vei: Meteorologene lover sol over store deler av landet

INNENRIKS 2018-11-15T08:34:59Z

Fra helgen av vil solen skinne over store deler av landet og holde seg slik en god stund. Ifølge meteorologen er det særlig folk på Vestlandet og i Midt-Norge som har grunn til å juble.

Publisert: 15.11.18 09:34 Oppdatert: 15.11.18 10:11

– Det fineste været fra lørdag og utover i neste uke ser ut til å bli på Vestlandet, Trøndelag og Nordland. Her er det muligheter for mye sol, sier meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo .

Ifølge Krogsæter kommer finværet som følge av et høytrykk som fra helgen av vil bygge seg opp et over hele Skandinavia.

Vibeke Thyness i Meteorologisk institutt sier at det mer spesifikt ser mest lovende ut fra litt nord i for Stavanger til Trondheimsfjorden på Vestlandet. I Sogndal er det for eksempel i skrivende stund meldt stor sol fra søndag til fredag uken etter. I Midt-Norge ser det mest strålende ut fra Bergen til Namsos, ifølge Thyness.

– Høytrykket ser ut til å ligge i cirka en uke, og svekkes i løpet av neste helg. Det kan godt hende at det varer lenger, men i prognosene vi har nå ser det ut til at det vil svekkes litt, sier Vibeke Thyness i Meteorologisk institutt.

På Twitter meldte de onsdag at Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har en varm novemberdag i vente allerede torsdag.

Tåke på Østlandet og vind i nord

Ifølge begge meteorologene gjenstår det å se hvor mye solen vil slippe til i de andre delene av landet.

– Østlandet tror jeg dessverre må slite med en del tåke eller lave tåkeskyer en del av tiden, og deler av Troms og Finnmark vil det kunne komme inn litt mer skyer fra havet av og til, sier Krogsæter til VG.

Finnmarkskysten vil ifølge metrologoen få mye vind etter hvert, som kan resultere i noen snøbyger fra tirsdag eller onsdag. På Østlandet er det imidlertid mulig at skyene sprekker opp.

Ifølge Krogsæter vil været bli kjøligere etter hvert, noe som er vanlig når et høytrykk inntreffer på denne tiden av året.

– Det er ikke noe sprengkulde akkurat, men de fleste stedene får nok nattefrost i hvert fall, sier Krogsæter.

– Når kan vi forvente at snøværet inntar landet for alvor?

– Høytrykket kan ligge lenge, så det blir ikke noe snø med det første, avslutter han.