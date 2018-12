Politihus evakuert i Ski

INNENRIKS 2018-12-05

Bombegruppen har rykket ut til politihuset i Ski etter at det har kommet inn en mistenkelig pakke. Politiet fattet mistanke da pakken ble åpnet.

Publisert: 05.12.18 10:36 Oppdatert: 05.12.18 11:55

Deler av bygget er evakuert, forteller operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til VG. Det er den delen av bygget som huser publikumsmottaket. Den første meldingen om funnet ble registrert 09.01.

– Det er en uidentifisert mistenkelig pakke vi nå undersøker. Vi har også bedt om bistand fra sentrale bistandsressurser, sier han.

10.45 melder politiet at bombegruppen er på stedet for å undersøke gjenstanden. Det er ikke fare for omgivelsene rundt politihuset, men situasjonen er fortsatt uavklart, skriver politiet på Twitter like før 11.

Pakken er adressert til politiet, men de vet lite om hvem avsenderen er, sier innsatsleder Arve Hermansen på stedet.

– Det ble fattet mistanke da pakken ble åpnet, sier han til VG.

Sandberg kan ikke foreløpig si hva slags gjenstand det er, og hvordan den ser ut. Brannvesen og ambulanse er tilkalt for beredskap.

– Den er levert inn via politihuset, antagelig via posten eller resepsjonen. Bombegruppen driver med undersøkelser nå, og vi har folk utenfor for å holde bygget sperret av, sier han til VG i 11-tiden.

Halve politihuset er evakuert, som utgjør cirka halvparten av de ansatte på politihuset, ifølge Sandberg. Det er satt opp sperringer rundt bygget.

Området rundt og nærliggende bygninger anses som trygt, ifølge Hermansen.