MINNESTED: 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet drept på en gangsti ikke langt unna hjemmet på Varhaug på Jæren 30. juli i år. Foto: Trond Solberg

Retten om Varhaug-siktet: Var trolig tilregnelig

2018-12-03T16:07:00Z

18-åringen som er siktet for drapet på Sunniva Ødegård (13) på Varhaug i Rogaland i juli er varetektsfengslet i åtte nye uker.

Den unge mannen, som har fylt 18 år siden han ble siktet i saken, har tidligere erkjent at han begikk drapet på den 13 år gamle jenta.

Mandag ble han på nytt fremstilt for varetektsfengsling. Stavanger tingrett skriver i sin kjennelse at erkjennelsen styrkes av øvrige bevis i saken, blant annet elektronisk kartlegging av hans bevegelser og DNA-undersøkelser.

Det går også frem at retten ved tidligere fengslingsmøter har lagt til grunn at siktede mest trolig var tilregnelig.

«Det har ikke fremkommet noe som grunnlag for en annen vurdering av dette nå», skriver retten.

Om drapet skriver tingrettsdommer Arild Dommersnes at det tilsynelatende skjedde «uten foranledning eller klart motiv».

Retten mener også at det fortsatt er en «nærliggende og alvorlig fare» for at 18-åringen vil begå nye voldslovbrudd om han løslates.

«Det vises særlig til den begrunnelse siktede selv har gitt for forholdet i politiavhør», heter det i kjennelsen.

Til tross for at retten legger til grunn at 18-åringen var tilregnelig er den judisielle observasjonen, som blant annet skal gi svar på dette, ikke ferdigstilt.

Etterforskningen av saken er ifølge påtalemyndigheten snart sluttført.

VG har vært i kontakt med den siktedes forsvarer, Tor Inge Borgersen, som ikke ønsker å kommentere kjennelsen.