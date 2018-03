80 PISKESLAG: Leila Bayat ble tvangsutsendt til Iran i fjor, hvor det ventet en dom på 80 piskeslag etter at hun hadde drukket alkohol. Foto: PRIVAT

Leila Bayat (36) får bli i Norge

Utlendingsnemnda har trukket utvisningen av iranske Leila Bayat, som ble pisket da hun ble tvangsutsendt til hjemlandet i fjor.

Det melder TV2.

– Det er fint at de har trukket utvisningen, men vedtaket er ikke slik jeg forventet. Jeg ønsker å vinne hele denne saken, sier Leila Bayat til TV-kanalen onsdag kveld.

Bayat ble tvangsutsendt til Iran i fjor, der det ventet en dom på 80 piskeslag. Norske myndigheter trodde ikke på at Bayat var dømt til å bli pisket og tvangsreturnerte henne til landet.

Bayat ble dømt for å ha brutt sharialoven i hjemlandet etter å ha drukket alkohol for nesten ti år siden. I 2009 valgte hun å rømme og søkte asyl i Norge, men fikk avslag fordi Utlendingsnemnda (UNE) og ambassaden i Teheran mente piskedommen var falsk.

Etter hun ble sendt tilbake, ble straffen utført. Bayat ble pisket med 80 slag. Så kom hun tilbake til Norge.

Advokat Runar Ugelstad forteller til TV2 at de ser på det som en halv seier.

– De har slettet utvisningen, og tillater at Leila kan søke familiegjenforening med sønnen sin fra Norge, noe som er svært uvanlig, opplyser Ugelstad i advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell.

UNE mener det er viktig at den 13-årige sønnen Mani får et stabilt forhold til moren, og det ligger dermed an til at hun får innvilget familiegjenforening.

UNE innrømmer ikke at Bayat hadde rett til asyl da hun kom til Norge i 2009. De fastslår dog at utvisningen trekkes selv om grunnlaget for vedtaket ligger fast.

– Vi er uenige i asylsaken, så den må avklares i rettsapparatet, forteller Ugelstad.

Advokatkontoret har gått til søksmål mot staten for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen EMK på vegne av Bayat.