FRI FRA ANKLAGE: Våpensaken mot Arfan Bhatti er henlagt på bevisets stilling. Foto: Terje Bringedal, VG

Våpensak mot Arfan Bhatti henlagt

Sent på kvelden 16. mai i 2017 ble Arfan Bhatti pågrepet siktet for ulovlig befatning med våpen. Nå er saken mot den kjente islamisten henlagt på bevisets stilling.

Publisert: 05.03.19 13:54







Det bekrefter konstituert statsadvokat Jens Johannes Andenæs overfor VG.

– Saken har vært grundig etterforsket. Etter en samlet vurdering har man kommet til at saken skal henlegges på bevisets stilling. Saken er også henlagt mot en annen person, mens en tredje person har erkjent forholdet. Saken mot ham vil etter alt å dømme gå som en tilståelsessak, sier Andenæs.

Varsler søksmål

Bhatti har hevdet at pågripelsen var politisk begrunnet, og har avvist at han har noe som helst med saken å gjøre.

I november ble staten dømt til å betale Bhatti nærmere 120.000 kroner i erstatning og sakskostnader.

Bhatti hevdet seg urettmessig forfulgt av politiet og PST og saksøkte staten med krav om oppreisning og flere millioner i erstatning for livslang tapt arbeidsfortjeneste, ifølge NTB.

Nå sier hans advokat Bernt Heiberg at det «åpenbart» er aktuelt med et nytt søksmål av samme slag.

– Det har, slik vi har sett det, vært klart fra pågripelsen av at dette er en sak uten materielt innhold. Vi er overrasket over at henleggelsen ikke har kommet tidligere, men det er samtidig symptomatisk for hvordan politiet særlig gjør hva de kan for å lage en straffesak mot Bhatti, sier Heiberg til VG.

Dømt og frikjent

Den 41 år gamle islamisten er straffedømt flere ganger for trusler, utpressing og vold, men er også frikjent i flere saker, blant annet for terrorplanlegging, ifølge NTB.

Heiberg beskriver sin klient som «norgeshistoriens mest frikjente mann».

Arfan Bhatti har også tidligere blitt pågrepet i forkant av nasjonaldagen og han ble pågrepet dagen før Barack Obama besøkte Norge i 2009. Begge disse anklagene ble frafalt i ettertid.

– Jeg kommer ikke til å legge planer kommende 15. 16. og 17. mai, sier Heiberg.