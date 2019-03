Dette bildet skal vise pågripelsen av den mistenkte mannen. Foto: VG-Tipser

Bank ranet i Oslo

Flere vitner og ansatte ringte mandag politiet for å fortelle at en mann med skytevåpen var i ferd med å rane en bank på Majorstuen.

Publisert: 04.03.19 11:20 Oppdatert: 04.03.19 12:03







Det er Sparebank1 på Majorstuen i Oslo som ble ranet mandag formiddag. Politiet fikk den første meldingen klokken 10.51.

Den antatte bankraneren ble pågrepet under flukten fra åstedet. Mannen er i 50-årene og ble pågrepet inne på Majorstuen skoles område, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til VG.

– Han ble pågrepet uten dramatikk, sier han til VG.

Han skal ha brukt det som ser ut som et skytevåpen under ranet, men politiet kan ikke bekrefte om det er snakk om et ekte våpen.

– Det er ikke avfyrt skudd, sier Pedersen til VG.

Politiet har mandag formiddag satt opp sperringer utenfor banken. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Mannen forsvant fra stedet til fots og politiet tror han var alene om ranet. Ingen kom fysisk til skade.

Gjerningsmannen fikk ikke med seg noen verdier.

Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Østlandet, opplyser til VG om at det var flere bankansatte i lokalet da ranet fant sted.

– Det viktigste for oss nå er å ivareta de ansatte. Ledere og bedriftshelsetjenesten er på vei til stedet, sier hun til VG.

Stenseth sier at banken har gode sikkerhetsrutiner for ran og påpeker at det ikke fantes kontanter i den aktuelle banken.