Partilederdebatten: Støre i strupen på Rødt - demonstranter avbrøt Melby

ARENDAL (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre gikk til hardt angrep på Rødt under partilederdebatten i Arendal. - Det er ikke markedskreftene som herjer - det er Vladimir Putin som herjer i Europa, sa Støre.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) peker på at kraftsystemet har tjent Norge godt før krigen.

– De snakker som om denne krigen ikke eksisterer. Vi bruker altså opp mot 40 milliarder kroner for å kompensere for dette. Dette er å møte en krise som er her og nå, sier Støre.

– Det er ikke markedskreftene som herjer, det er Vladimir Putin som herjer i Europa.

Han går i strupen på Frp og Rødt:

– De er mot alt som skal produsere mer kraft. Og Moxnes er også mot klimaløsninger. Dette henger sammen: En ansvarlig politikk, vi må produsere mer kraft, og vi må støtte de som sliter med å betale regningen.

TIL ANGREP: Jonas Gahr Støre mener Rødts strøm-løsninger er helt feil for Norge.

Ble avbrutt av slagord

Da Guri Melby (V) skulle holde innlegg, ble hun avbrutt av to personer som ropte slagord.

– Erklær unntakstilstand for klima, ropte en mann flere ganger.

– Liv over profitt, ropte en kvinne.

Etter hvert fikk Melby fortsatt innlegget. Aksjonistene ble fjernet fra salen.

Aktivistgruppen Exctinction Rebellion tok på seg ansvaret for opptrinnet i en pressemelding kort tid etter.

– Når myndighetene svikter har vi en plikt til å minne dere om at dere har fått vår tillit til å løse de enorme klimautfordringene vi står overfor. Vi må også minne om at denne tilliten er der kun så lenge vi som borgere stoler på dere. Nå brister denne tilliten, sier Susanne Lone, en av de som skal ha deltatt i aksjonen, i pressemeldingen.

SE VIDEO: Her blir debatten avbrutt av slagord fra salen.

Vladimir Putins angrepskrig mot Ukraina var tema for flere av partilederne - også Melby:

– Vi skal ikke bare løse en priskrise for norske forbrukere, men vi skal løse en klimakrise. Moxnes lurer oss inn i en felle som Vladimir Putin har satt opp, sa hun.

Moxnes kontret med sin egen Putin-beskyldning:

– Venstre går i Putins felle. De godtar at konsekvensene av Putins struping av gassen smitter over på norske forbrukere, sa han.

Strøm er det store temaet i norsk politikk akkurat nå – og det eneste temaet på en halvannen time lang partilederdebatt på Arendalsuka.

Strømprisene er stadig stigende: Torsdag meldes det om høyeste strømpris noensinne i Sørvest-Norge for andre dag på rad, som passerer fem kroner kilowattimen i snitt.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ha makspris på strøm – og frykter ikke økt inflasjon.

– Begynn og gjør jobben din! Enten så får dere gjøre det, eller så får dere gjøre noe annet. For Norge trenger en regjering som gjør jobben, sier Listhaug til finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Nå får vi et klart råd fra fagfolkene. Den oljepengebruken vil få prisene enda mer opp, og det er det Sylvi Listhaug benekter. Hun er en økonomisk vaksinemotstander, svarte Vedum.

Frykter rasjonering

Heller ikke Støre har sansen for Frp og Rødts ønske om makspris på strøm:

– Hadde det fungert ville jeg innført det på dagen, sa Støre.

Han fikk følge av Venstres Guri Melby:

– Jeg sier som Støre, at hvis maksprisen hadde funka, tror jeg vi hadde innført det. Men utfordringen er at makspris risikerer å gjøre situasjonen mye verre. Er det én ting jeg er mer redd for enn høye priser er det rasjonering av strøm, hvis vi må be bedrifter stenge ned fordi vi ikke har nok strøm, sa Venstre-lederen.

RØD SIDE: Une Bastholm i sin siste debatt som partileder før hun går av etter helgen, ved siden av Rødts Bjørnar Moxnes.

Melby utfordrer Rødt-leder Bjørnar Moxnes på hvilke land som vil selge strøm til Norge kun når vi trenger det og ikke ellers.

– Hvilke land tror du, Bjørnar, har lyst til å selge strømmen til oss akkurat når det passer for Norge?

Så lenge det er penger å tjene, vil land selge kraft til Norge, svarer han.

– Jeg tror alle her hadde hatt lyst til å ha en makspris hvis det hadde gått, sier finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Vi trenger trygge gode løsninger, sier han, og advarer mot å eksperimentere med noe man ikke vet om fungerer.

– Redd Putin får det som han vil

Programleder Fredrik Solvang startet med å spørre partilederne om hvem av dem som synes det var en tabbe å legge de to siste kablene til utlandet.

Støre forsvarte kablene:

– Det har tjent oss vel, slo Støre fast.

Også Erna Solberg (H) forsvarte kablene, og sa at høye priser dreier seg om langt mer enn kablene:

– Dette har jo ekspertene regnet godt på. 10 prosent av dette kan forklares med kablene. Vi hadde uansett hatt 90 prosent av denne økningen her, og da må vi passe på at vi ikke gjør kompliserte saker til enkle sammenligninger, sa Solberg.

Også Venstre-leder Guri Melby tar kablene i forsvar. Hun sier det er bra at Norge har mulighet til både å eksportere og importere strøm.

– Jeg er redd for at Putin får som han vil: At land i Europa begynner å passe på seg selv og krangle seg i mellom, sier hun.

– Vi er i en ekstrem situasjon. Vi er i en krise i Europa.

BLÅ SIDE: Guri Melby (med blå jakke), ved siden av Frps Sylvi Listhaug og Erna Solberg - også i blått.

Vedum: Må ta mer kontroll

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum forsvarer kablene til en viss grad. Han Norge er helt avhengige av kraftutveksling, og at det er viktig for forsyningssikkerheten.

Samtidig sier han at Norge må ta mer nasjonal kontroll over eksporten

– Når vi ser de konsekvensene de sterkere og sterkere tilknyttingene til det europeiske kraftmarkedet gir, må vi ta mer nasjonal kontroll. Derfor kan vi ikke bygge flere utenlandskabler nå.

– Men selvfølgelig ville jeg ikke stemt for de kablene nå, sa Vedum.

Kirsti Bergstø, som leder SV mens partileder Audun Lysbakken er i permisjon, beskriver seg som «kjerringa mot fri flyt av strømmen».

– Vi må ta mer politisk styring. Vi må regulere regulere eksporten ut fra forsyningshensyn, sa Bergstø.

Har fått kritikk

EM-JUBEL: Egentlig skulle debatten ha begynt klokken 21:45, men den ble utsatt et kvarter på grunn av friidretts-EM der Jakob Ingebrigtsen tok sitt andre gull på tre dager.

Regjeringen fått krass kritikk fra opposisjonen som venter utålmodig på en støtteordning også for bedrifter. Torsdag kveld bekreftet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) overfor VG at denne ordningen vil bli klar i løpet av september.

Like før debatten ble det klart at det kanskje ikke er tidsnok for alle bedrifter: Solcelleselskapet REC Solar, med 250 ansatte i Kristiansand og Porsgrunn, har torsdag varslet de ansatte og myndighetene om at de vil stanse produksjonen midlertidig i opp til et halvt år.

