ETT BRETT: Alle ni partilederne da debatten i Arendal startet torsdag kveld.

Partilederdebatten: − Jeg frykter Putin får det som han vil

ARENDAL (VG) – Strømkablene har vært viktige for Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre da ni partiledere innledet den politiske høsten med TV-sendt debatt fra Arendal.

Strøm er det store temaet i norsk politikk akkurat nå – og det nesten helt dominerende temaet i torsdagens partilederdebatt på Arendalsuka.

Strømprisene er stadig stigende: Torsdag meldes det om høyeste strømpris noensinne i Sørvest-Norge for andre dag på rad, som passerer fem kroner kilowattimen i snitt.

Programleder Fredrik Solvang startet med å spørre partilederne om hvem av dem som synes det var en tabbe å legge de to siste kablene til utlandet.

– Redd Putin får det som han vil

Støre forsvarte kablene:

– Det har tjent oss vel, slo Støre fast.

Også Erna Solberg (H) forsvarte kablene, og sa at høye priser dreier seg om langt mer enn kablene:

– Dette har jo ekspertene regnet godt på. 10 prosent av dette kan forklares med kablene. Vi hadde uansett hatt 90 prosent av denne økningen her, og da må vi passe på at vi ikke gjør kompliserte saker til enkle sammenligninger, sa Solberg.

Også Venstre-leder Guri Melby tar kablene i forsvar:

– Jeg er redd for at Putin får som han vil: At land i Europa begynner å passe på seg selv og krangle seg i mellom, sier hun.

Hun sier det er bra at Norge har mulighet til både å eksportere og importere strøm.

– Vi er i en ekstrem situasjon. Vi er i en krise i europa

Har fått kritikk

EM-JUBEL: Egentlig skulle debatten ha begynt klokken 21:45, men den ble utsatt et kvarter på grunn av friidretts-EM der Jakob Ingebrigtsen tok sitt andre gull på tre dager.

Regjeringen fått krass kritikk fra opposisjonen som venter utålmodig på en støtteordning også for bedrifter. Torsdag kveld bekreftet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) overfor VG at denne ordningen vil bli klar i løpet av september.

Like før debatten ble det klart at det kanskje ikke er tidsnok for alle bedrifter: Solcelleselskapet REC Solar, med 250 ansatte i Kristiansand og Porsgrunn, har torsdag varslet de ansatte og myndighetene om at de vil stanse produksjonen midlertidig i opp til et halvt år.

Torsdag tok statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med VG et hardt oppgjør med dem som mener at løsningen på priskrisen er å stenge norsk eksport til utlandet.

– Et Norge som tjener store penger på sin gasseksport, men som sier at nå lukker vi døren på andre måter, det Norge vil ikke jeg være statsminister i, sa han.

MDG-lederens siste

Høydepunktet under Arendalsuka har tradisjonelt vært partilederdebatten. Mens den i tidligere år har markert starten på uken, er den nå politikk- og næringslivsfestivalens nest siste dag.

Størst oppmerksomhet denne uken er det et av de minste partiene som har fått: MDGs partileder Une Bastholm varslet overraskende onsdag at hun trekker seg som partileder – med virkning fra førstkommende mandag. Hun begrunnet det med hensynet til familien, sine to små barn og det krevende vervet som stortingsrepresentant.

Dermed er torsdagens debatt noe av det aller siste Bastholm gjør som leder.