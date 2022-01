LOVET LETTELSER: Ordfører i Kristiansand (Ap) og leder av KS Storbynettverk sier signalene fra regjeringen er tydelige.

Ordførere med klar beskjed: − Min forventning er betydelige lettelser

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier at kommunene er godt fornøyde med signalene fra regjeringen, i forkant av tirsdagens pressekonferanse.

Tirsdag kveld klokken 19 holder regjeringen pressekonferanse om coronasituasjonen, og det er allerede varslet at det vil komme store lettelser i tiltakene.

På et møte med KS Storbynettverk og statssekretær Ole Henrik Bjørkholt mandag morgen, skal ordførerne ha blitt lovet betydelige lettelser. Det bekrefter ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skistad (Ap) til VG.

– Det var veldig positive tilbakemeldinger fra storbyene. Vi er godt fornøyd med at regjeringen gir så tydelige signaler.

Ifølge Skisland, som også leder storbynettverket, ble det gitt tydelige signaler om at det vil komme lettelser i reglene for karantene og isolasjon.

– Det er kanskje det aller viktigste for oss, betydelig fravær rammer tjenestene. Min forventning er at det blir betydelige lettelser i karantene- og isolasjonsbestemmelsene.

Høyt sykefravær

Flere kommuner har meldt om utfordringer med høyt sykefravær under pandemien. Ifølge Skisland, ligger sykefraværet i Kristiansand på 9,9 prosent.

– Det er klart at dette er høyt, så vi er bekymret for utviklingen videre, sier Skisland til VG.

Skolebyråd i Oslo Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), skriver i en e-post til VG at reglene for isolasjon og karantene, gir økt fravær i skolene. Tall fra osloskolen fredag forrige uke, viste at 2403 ansatte var utilgjengelige for å utføre sine oppgaver. Det betyr ikke nødvendigvis at de ansatte er syke av corona, men at de må være hjemme på grunn av karantene, eller for å ta seg av egne, syke barn.

Hun er spent på hvilke budskap regjeringen kommer med på morgendagens pressekonferanse.

– Spesielt vil justering av karantenereglene og isolasjon bety mye for barnehager og skoler her i byen, skriver hun.

Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, sier til VG at de nå har høyt sykefravær i kommunen.

– Det er høyt sykefravær, men det varierer fra område til område, på enkelte tjenester er sykefraværet 15-30 prosent. Så langt har vi håndtert det med å rekruttere inn flere hundre nye tilkallingsvikarer. Vi har sagt at folk må regne med et noe «lavere» tjenestetilbud i de ukene vi er inne i.

Han mener det må bli lettelser i isolasjonstiden og at den må kortes ned.

– Vi håper på lettelser i karantene- og isolasjonsreglene, slik at folk kan gå på jobb. Det er jo slik at de som er husstandskontakt og som har to doser og vært gjennom corona selv de siste tre månedene slipper karantene, det burde vært det samme for de som har tre vaksinedoser.

Foreløpige tall fra NAV, viser at halvparten av alle sykemeldte sist uke hadde coronarelaterte diagnoser. Ifølge tallene, ble 54 700 nye personer med legemeldt sykefravær i forrige uke. Det er en økning på 4 600 personer fra uken før.

– Omikronspredningen gjør at antall nye personer med legemeldt sykefravær fortsetter å stige. Det er nesten 25 prosent flere personer som ble sykmeldt på grunn av korona i forrige uke enn i uken før, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

NAV skriver også i pressemeldingen at antall nye personer som ble sykemeldt forrige uke er 26 300 flere enn i samme uke i fjor.

Forventer lettelser på flere områder

Stavanger-ordfører Kari Nesse Nordtun (Ap) sier til TV 2 at de på møtet fikk bekreftet de signalene regjeringen har gitt uttrykk for i offentligheten. Nordtun mener det er viktig at det kommer lettelser på alle områder.

– Det er viktig at tiltakene er forholdsmessige. Vi opplever en befolkning som er slitne, og som ønsker enklere og tydeligere regler, sier Stavanger-ordføreren til kanalen.

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik, sier til Adresseavisen at hun forventer lettelser i karantene, testregime, idrett, kultur og hjemmekontor.

– Normalisering er den rette veien å gå, sier hun til avisen.

Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, sier at det er store forventninger til at mye av det som ligger dagens forskrift endres.

– Vi er opptatt av at vi må prøve å ta hverdagen tilbake. Det gjelder jobb, arrangement og organisasjonsliv, sier han og legger til at det bør komme lettelser på hjemmekontor-påbudet.

Han begrunner dette med at omikron gir milde symptomer og at folk trenger å komme seg tilbake på jobb.

I tillegg mener han det ville vært en fordel om skjenkerestriksjonene også hadde blitt lempet på.

– Det hadde kanskje fått redusert utfordringen som vi ser med støy, bråk og politi-tilkallinger til mange hjemmefester i som vi har utviklet seg de siste ukene.