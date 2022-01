ØNSKER GJENÅPNING: Byrådsleder Roger Valhammer mener Bergen er godt rigget for å tåle økt smitte.

Kommuner med klar beskjed: − Vi trenger en storstilt gjenreisning

Byrådsleder Roger Valhammer i Bergen håper på lettelser i morgen. – Vi forventer gjenåpning, nå er tiden inne for det, sier han.

Tirsdag kveld klokken 19 holder regjeringen pressekonferanse om coronasituasjonen, og det er allerede varslet at det vil komme store lettelser i tiltakene.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) er fornøyd med signalene.

– Byrden av tiltakene fremstår nå som større enn sykdomsbyrden og konsekvensene av pandemien, sier han.

Byrådslederen håper regjeringen vil følge danskenes eksempel og åpne opp allerede i morgen.

– Det er viktig for meg å si at vi har en kjempejobb å gjøre fremover. Vi trenger en storstilt gjenreisning. Næringslivet lider, idretten lider, kulturlivet lider, og pandemien har forsterket krisen i psykisk helse, sier han.

– Det går barn rundt i Bergen som ikke har opplevd noe annet enn korona-skole. Vi må brette opp ermene for å få hele Norge på føttene igjen.

På et møte med KS Storbynettverk og statssekretær Ole Henrik Bjørkholt mandag morgen, skal ordførerne ha blitt lovet betydelige lettelser.

Det bekrefter også ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skistad (Ap) til VG.

– Vi er godt fornøyd med at regjeringen gir så tydelige signaler, sier han.

LOVET LETTELSER: Ordfører i Kristiansand (Ap) og leder av KS Storbynettverk sier signalene fra regjeringen er tydelige.

Ifølge Skisland, som også leder storbynettverket, ble det gitt tydelige signaler om at det vil komme lettelser i reglene for karantene og isolasjon.

– Det er kanskje det aller viktigste for oss, betydelig fravær rammer tjenestene. Min forventning er at det blir betydelige lettelser i karantene- og isolasjonsbestemmelsene.

Høyt sykefravær

Flere kommuner har meldt om utfordringer med høyt sykefravær under pandemien. Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, kaller situasjonen «utfordrende, med press i tjenestene». Han forventer likevel lettelser på flere områder.

– Kanskje særlig for barn og unge som har en veldig liten risiko for alvorlig sykdom. De er blant dem som har opplevd langvarige restriksjoner gjennom pandemien, og har hatt stor belastning over tid, sier Steen.

Gunnar Wilhelmsen (Ap), ordfører i Tromsø, sier han stiller seg bak sine ordførerkolleger.

– I Tromsø har vi også høyt sykefravær, noe både smittevernoverlegen og NAV har uttrykt bekymring for. Det er slitasje på de ansatte, som har stått på som helter gjennom pandemien, sier han.

Foreløpige tall fra NAV, viser at halvparten av alle sykemeldte sist uke hadde coronarelaterte diagnoser. Ifølge tallene, ble 54 700 nye personer med legemeldt sykefravær i forrige uke. Det er en økning på 4 600 personer fra uken før.

Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, sier til VG at de nå har høyt sykefravær i kommunen.

SYKEFRAVÆRET STIGER: Det konstaterer kommunedirektør Morten Wolden.

– Det er høyt sykefravær, men det varierer fra område til område, på enkelte tjenester er sykefraværet 15–30 prosent. Så langt har vi håndtert det med å rekruttere inn flere hundre nye tilkallingsvikarer.

Han mener det må bli lettelser i isolasjonstiden, og at den må kortes ned slik at folk kan gå på jobb.

– Omikronspredningen gjør at antall nye personer med legemeldt sykefravær fortsetter å stige. Det er nesten 25 prosent flere personer som ble sykmeldt på grunn av korona i forrige uke enn i uken før, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

NAV skriver også i pressemeldingen at antall nye personer som ble sykemeldt forrige uke er 26 300 flere enn i samme uke i fjor.

Forventer lettelser på flere områder

Stavanger-ordfører Kari Nesse Nordtun (Ap) sier til TV 2 at de på møtet fikk bekreftet de signalene regjeringen har gitt uttrykk for i offentligheten. Nordtun mener det er viktig at det kommer lettelser på alle områder.

– Det er viktig at tiltakene er forholdsmessige. Vi opplever en befolkning som er slitne, og som ønsker enklere og tydeligere regler, sier Stavanger-ordføreren til kanalen.

Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, sier at det er store forventninger til at mye av det som ligger i dagens forskrift endres.

– Vi er opptatt av at vi må prøve å ta hverdagen tilbake. Det gjelder jobb, arrangement og organisasjonsliv, sier han og legger til at det bør komme lettelser på hjemmekontor-påbudet.

Han begrunner dette med at omikron gir milde symptomer og at folk trenger å komme seg tilbake på jobb.

I tillegg mener han det ville vært en fordel om skjenkerestriksjonene også hadde blitt lempet på.

– Det hadde kanskje fått redusert utfordringen som vi ser med støy, bråk og politi-tilkallinger til mange hjemmefester i som vi har utviklet seg de siste ukene.

– Dere ønsker mer lettelser, men hvordan vurderer dere at smittetallene da vil øke med tanke på sykefravær?

– Vi må regne med at smitten øker. Vi ser det er anstrengt og krevende i tjenestene våre, men vi er på samme nivå som for to uker siden med tanke på sykefravær.

Han var med på møtet med KS Storbynettverk og sier at en av bekymringene kommunene trakk frem, var testkapasiteten.

– Vi har god kapasitet på å levere ut og ta inn tester, dette er utvidet og gjøres delvis i samarbeid med Sivilforsvaret, sier Wolden.

– Utfordringen vår har vært det lave antallet hurtigtester, som har ført til at vi har nødt til å rasjonere og prioritere enkelte grupper for å teste seg ut av karantene.