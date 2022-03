KRITISK 1: Eivind Furuseth er førsteamanuensis på Institutt for rettsvitenskap og styring på BI. Han stusser på at ikke Hadia Tajik vil utdype hva slags utgifter hun har hatt.

Juseksperter om Tajiks pikerom: − Gaver er ikke faste boutgifter

To juseksperter mener Tajiks betaling til foreldrene for pikerommet fortoner seg mer som gaver enn faste boutgifter.

Onsdag meldte arbeidsminister Hadia Tajik sin avgang fra regjeringen.

Bakteppet er VGs avsløring av at hun har fått skattefri pendlerbolig i Oslo i perioden 2006 til 2010 – på bakgrunn av en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av.

Å ha faste boligutgifter på hjemstedet er en forutsetning for å få skattefritak. Tajik fastholder at hun har hatt faste boutgifter hos sine foreldre i perioden, men har ikke kunnet dokumentere dette.

I et intervju med VG tirsdag kom hun med nye anslag over hva hun faktisk betalte:

– Vi satte ikke opp en skriftlig avtale, men jeg bidro både når jeg var hjemme og ved kontooverføringer mens jeg var i Oslo. Det var ikke jeg som betalte strømregninger eller andre faste regninger, men jeg vet at mine økonomiske bidrag også gikk med til dette, sa hun i et intervju med VG tirsdag – uten å kunne dokumentere påstandene.

– Mitt beste anslag er at det er snakk om noen tusenlapper i måneden og at det i perioder har vært mer enn dette og i perioder har vært mindre enn dette. Det dreier seg om løpende utgifter og utstyr til hjemmet, sa hun videre

GÅTT AV: Hadia Tajik har gått av som arbeidsminister. Eksperter er likevel kritisk til hennes udokumenterte påstand om at hun har hatt boligutgifter hjemme hos sine foreldre.

– Må være fast betaling

Men uten å vite konkret hvilke utgifter hun har betalt, er det vanskelig å akseptere hennes påstand om at hun hadde «faste boutgifter». Det mener to juseksperter VG har snakket med.

– For at man skal få skattefritak eller at det skal regnes som faste boutgifter må det være en fast betaling eller en regelmessighet i utgiftene knyttet til å disponere en bolig, sier Eivind Furuseth. Han er førsteamanuensis på Institutt for rettsvitenskap og styring på BI.

– Betaler man for mat de gangene man er hjemme eller gir gaver til foreldrene når man overnatter på pikerommet så er ikke det nok. Det må være reelle, faste utgifter, sier han til VG.

Tajik har anslått at hun betalte “noen tusenlapper i måneden”, til “løpende utgifter i huset” uten å ville spesifisere hva utgiftene besto i.

Det stusser Furuseth på.

– Det er merkelig at hun ikke vil si noe om hvordan hun har kommet fram til det beløpet hun sier hun har betalt.

– Hun sier at hun tjente mer enn foreldrene sine, og bidro økonomisk til dem i den forbindelse. Det er fint. Men gaver til foreldrene dine er ikke det samme som faste boutgifter. Det er gaver.

KRITISK 2: Professor emeritus Arvid Aage Skaar ved UiO mener Tajiks betaling til foreldrene fortoner seg mer som gaver enn reelle boligutgifter.

– Fortoner seg som gaver

Professor emeritus Arvid Aage Skaar ved UiO mener også det synes å se mer ut som gaver enn faste boutgifter.

– Når hun ikke kan huske noen detaljer om dette, hverken beløpenes størrelse eller hva hun kjøpte til foreldrene, så fortoner det seg mer som gaver til foreldrene enn som hennes egne boutgifter, sier han og legger til:

– Det hører med til historien at hun ikke hadde boutgifter på Vestlandet før hun ble rådgiver. Rådgiverstillingen medførte derfor ikke at hun fikk merkostnader. Etter min mening er dette ikke tilstrekkelig til at hun skulle få skattefri bolig i Oslo.

Tajik har varslet at hun vil betale frivillig tilleggsskatt av den fordelen hun har fått i årene hun fikk skattefri pendlerbolig.

Skaar mener hun i tillegg bør betale renter.

– Det er helt opplagt at hun bør betale renter av dette. Det hadde hun måttet hvis dette ikke hadde vært foreldet. I tillegg ville hun sannsynligvis fått straffesanksjoner. NAV-klientene under hennes departement må betale 10 prosent rente når de grovt uaktsomt eller forsettlig har tilegnet noe de ikke har krav på. I tillegg risikerer de straffesanksjoner.