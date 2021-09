FAVORITTER: Nestleder Olaug Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein trekkes av flere frem som favorittene til å ta over som KrF-leder.

Eksperter: − Krevende med partileder utenfor Stortinget

Hvis KrF skal ha en ny partileder som sitter på Stortinget har de bare to valg. Å hente noen utenfra blir svært vanskelig, ifølge valgeksperter.

Lørdag trakk Kjell Ingolf Ropstad seg som partileder i KrF etter Aftenpostens avsløringer om skatt og pendlerbolig.

Flere KrF-topper VG har snakket med i helgen er klare på at den nye partilederen må være blant dem med stortingsplass.

Hvis den kommende lederen av KrF også skal sitte på Stortinget, er det kun to kandidater å velge mellom: Nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

I tillegg trekkes statssekretær Hans Olav Syversen og KrFs gruppeleder i Viken Ida Lindtveit Røse frem som aktuelle navn.

Ingen av disse to sitter på Stortinget de neste fire årene.

FIRE STATSRÅDER: Knut Arild Hareide sier at han er ferdig i norsk politikk og Kjell Ingolf Ropstad har trukket seg som partileder. Nestleder Olaug Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein er favoritter til å ta over.

– Veldig krevende

– Det er veldig krevende å ha en partileder som sitter utenfor Stortinget, sier Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og tidligere Venstre-politiker.

Stein sier at han ikke ser noen fordeler med å ha en partileder som ikke sitter på Stortinget.

– I politikken er det veldig mye som skjer dag til dag. Ting går raskt. Du må gjerne ha en uttalelse i løpet av kort tid og må da ha inngående kjennskap til sakene. Mye skjer også i stortingsdebattene og som forslag i salen. Da er det vanskelig å sitte på utsiden, sier han.

Stein sier at det er vanskelig å holde seg oppdatert på dag til dag-politikk.

LIGNER: Venstre hadde en situasjon som lignet mye på KrFs situasjon i dag da Lars Sponheim trakk seg som partileder i 2009. Da valgte partiet Trine Skei Grande som ny leder. Hun var en av to som representerte partiet på Stortinget.

Kan skape konflikter

Stein sier at partiledere i en slik situasjon fort kan komme i konflikt med parlamentarisk leder for partiet på Stortinget.

– Jeg tror det kan være vanskelig å se hvem som bestemmer, parlamentarisk leder eller partilederen, sier Stein.

– I Venstre var Odd Einar Dørum partileder inntil 1996, mens Lars Sponheim satt på Stortinget som en enmannsgruppe. Det ble veldig konfliktfylt. Sponheim krevde til slutt at han måtte bli partileder, sier han.

Han trekker også frem den offentlige skittentøyvasken mellom de to nasjonale talspersonene Rasmus Hansson og Hilde Opoku i MDG i 2016.

– Det ble veldig betent, sier Stein.

fullskjerm neste EKSPERT: Førsteamuniensis Jonas Stein fra Universitetet i Tromsø. 1 av 2 Foto: Mortensen, Terje

– Har skjedd før

Professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet, Jon Helge Lesjø, forteller at det er fullt mulig å velge inn en partileder som ikke sitter på Stortinget, men sier det kan by på flere utfordringer.

– Formelt og reelt sett er svaret ja, og det er en del historiske eksempler hvor dette har skjedd, men erfaringen viser at uten representanter inne på Stortinget føler partiene de blir for innelukket i organisasjonen, og derfor for lite synlig utad, sier han.

Det er riktignok ikke nødvendigvis et krav å være stortingsrepresentant for å bli valgt inn som partileder, sier Lesjø. Han viser blant annet til Erling Nordvik, som var leder for Høyre mellom 1974–1980 og igjen fra 1984–1986.

– I store perioder var han partiformann uten å sitte på Stortinget, og det fungerte bra. Men han hadde mye politisk erfaring og kjente mange i miljøet.

Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland (AP) har også vært partileder uten stortingsplass. Jagland ble valgt som leder for Arbeiderpartiet i 1992, men ble ikke stortingsrepresentant før i 1993. Et annet eksempel er Kåre Kristiansen, som ledet KrF både mellom 1975–77 og 1979–83. Da han til leder for andre gang i 1979, var det uten stortingsplass. Kristiansen kom imidlertid inn på Stortinget igjen i 1981.

Lesjø mener dermed at både Hans Olav Syversen og Ida Lindtveit Røse utmerket godt kan velges som ny leder, dersom partiet ønsker det.

– Syvertsen er en veteran, og kjenner partiet godt. Den ballasten han har med seg vil komme godt med. Samtidig kan han oppfattes som en årgangsfigur, som vil sitte i forholdsvis kort tid. Røse dermed vil være et naturlig valg som fremtidens representant for partiet, men at å bygge opp en ny frontfigur vil ta tid.

Kan bli overskygget

Lesjø mener likevel – i likhet med Stein – at en partileder uten plass på Stortinget vil risikere å føle at de ikke er nok involvert i den løpende politikken. Han peker også på utfordringen med å ha ulik partileder og parlamentarisk leder.

– Ofte er det lederen i stortingsgruppen som blir oppfattet som lederen for partiet. Dermed kaster den parlamentariske lederen skygger over partilederen.

Det vil derfor være ønskelig for partiledere å komme seg inn på Stortinget så raskt som mulig, dersom de ikke allerede er der, mener Lesjø.

– Dersom du ikke har stortingsplass og partiet i tillegg ikke er i regjering, skal du være en veldig sterk og myndig person for å lykkes. Det er en krevende jobb, og KrF har behov for en partileder som både er synlig og bruker tid ute i organisasjonen, sier han.

Hareide: – Lederen bør sitte på Stortinget

Samferdselsminister og tidligere KrF-leder, Knut Arild Hareide, mener at den neste lederen bør sitte på Stortinget. Hareide satt selv på Stortinget da han var partileder for KrF mellom 2011 og 2019.

– Den unike talerstolen gir muligheter til å nå bredt ut. Det opplevde jeg som en betydelig styrke da jeg selv var partileder, uttalte han til Bergens Tidende.

Hareide vil riktignok ikke sette en stortingsplass som et absolutt krav til en ny partileder, skriver avisen.

Til VG utdyper Hareide at partiet nå må få styre sin egen prosess.

– Vi har flere svært dyktige kandidater, med Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein i spissen. Men nå må de få tid til å gjøre sine egne vurderinger, sier han.

EKS-LEDER: Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad var i ledelsen under det opprivende veivalget for KrF i 2018.

Må gjenreise seg

KrF fikk i år sitt dårligste valgresultat siden 1936, tre år etter partiet først ble etablert. Lesjø mener deres største utfordring videre vil være å bli et nytt landsdekkende parti.

– Årets valg bekreftet igjen at KrF er et parti for sørvestlandet, som ellers er veldig svake. De må gjenreises som et alternativ for mange mennesker, ikke bare noen få.

– Hva mener du er årsaken til det valgresultatet deres?

– Det er nok flere grunner til det, og nedgangen har pågått over tid, men de liberale verdiene har blitt så dominerende i dag at det har blitt krevende for KrF å fremme sitt mer konservative syn. På toppen av dette kom spørsmålet om de skulle lene seg mot høyre eller venstre. Partiet klarte ikke helt å mobilisere velgerne sine.

– Vil Ropstads avgang ha mye innvirkning på velgernes tillit til partiet?

– Nå ramler først og fremst Ropstad og hans lederskap, og han har tatt konsekvensene av det som har skjedd. Men det er ingen tvil om at situasjonen vil gjøre ting ekstra krevende for KrF fremover.