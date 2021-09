SONDERINGSKAMERATENE:SV-leder Audun Lysbakken, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skal de neste dagene undersøke om det er grunnlag for å danne regjering sammen.

Regjeringsforhandlingene: Så mange statsråder kan partiene få

HURDALSJØEN (VG) SV ønsker seg fire og Sp sikter mot syv statsråder i en ny Støre-regjering. Men basert på oppslutningen må de nøye seg med færre, viser VGs beregning.

VG har sett på hvor mange statsråder de tre mulige regjeringspartiene kan få i forhandlingene. De viser at Ap kan ligge an til å få flertall i regjeringen.

Når de tre partilederne med hver sin bisitter er i gang med sonderinger på Hurdalsjøen torsdag, er det først og fremst de politiske avklaringene som står på agendaen.

Dragkamp

Men samtidig er partistrategene hos alle tre klar over at det også blir en dragkamp om å få flest mulig statsråder.

I Sp, som har gått mest fram fra forrige valg, viser man til antall representanter hvert parti har på Stortinget som en naturlig fordelingsnøkkel.

Å ta utgangspunkt i stortingsmandatene gir Sp en liten fordel: Partiet fikk godt betalt valgnatten. Oppslutningen på 13,5 prosent ga hele 28 representanter. Dermed sitter Sp på hele 16,6 prosent av Stortingets 169 representanter.

Ap, som ble om lag dobbelt så store, har 48 representanter. SV, som fikk halvparten av Sps oppslutning, kom tilbake med 13 representanter.

PONDUS: Trygve Slagsvold Vedums Senterparti ble nesten dobbelt så stort som Audun Lysbakkens SV ved stortingsvalget.

Her er resultatene

Den matematiske fordelingen basert på oppslutningen i valget tilsier at dette blir styrkeforholdet i en Støre-regjering med 20 statsrådsplasser å fordele:

Ap: 11,1

Sp: 5,9

SV: 3,2

Hvis man fordeler etter antall mandater på Stortinget, vil noen desimaler flytte seg:

Ap: 10,8

Sp: 6,3

SV: 2,9

Uansett regnemåte tilsier matematikken at fordelingen blir slik:

Ap: 11 statsråder, inkludert statsministeren

Sp: 6 statsråder

SV: 3 statsråder

Selv om regjeringen utvides til 21 statsråder, tilsier en beregning basert på valgresultatet at Sp og SV blir stående på henholdsvis seks og tre statsråder, mens Ap da vil ligge an til å få hele 12 plasser rundt Kongens bord.

Politikk er ikke matematikk

Men: Legger man antall mandater i Stortinget til grunn, kan Sp snappe den ekstra plassen, dersom det blir 21 statsråder, mot dagens 20:

Da ligger Ap og SV an til å få henholdsvis 11 og 3 statsråder, mens Sp vil kunne få 7.

VIL HA FRED: Sonderingskameratene møtte pressen før sonderingene startet klokken 1000 torsdag. De legger ikke opp til å gi flere kommentarer før tidligst fredag.

Men politikk er ikke matematikk og politiske forhandlinger er enda mindre matematikk.

Men i Ap er det viktig å få flertall, blant annet fordi både SV og Sp ønsker å gjøre noe med EØS-avtalen. Det er vanskelig å se for seg, når Ap sitter med flertallsmakt.

I SV er det også forventninger til at de får fire plasser i regjering.

– Vanskelig for SV

Valgforsker Johannes Bergh bekrefter det.

– Å ta til takke med tre statsråder tror jeg er vanskelig for SV. Det blir nok en del av helheten i forhandlingene, hvor både politikk og posisjoner ligger på bordet.

Han sier også at det er vanskelig å se for seg at Ap, når de faktisk har et flertall både ut fra oppslutning og mandater, vil gi fra seg det.

AP-FLERTALL: Valgforsker Johannes Bergh tror det sitter langt inne for Ap å forhandle bort at de har flertall.

– Ja, det er nok et viktig flertall som Ap selvfølgelig ønsker å beholde, sier Bergh, som er forskningsleder for Politikk, demokrati, sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

Tror ikke på Ap-raushet

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Elisabeth Ivarsflaten, sier statistikken VG synliggjør, trolig vil bli brukt i forhandlingene.

– Ja, det statistiske grunnlaget er det nærliggende å tro at de tre partiene vil bruke.

Hun har sett tilbake på da disse tre partiene forhandlet sammen første gang: Da de rødgrønne dannet regjering i 2005.

– Ap fikk 10 statsråder, SV fem og Sp fire, til tross for at Ap var mye mer enn dobbelt så store som de to andre tilsammen: Ap var da rause, sier hun.

Men nå som Aps flertall er så lite, tror hun rausheten vil være borte.

– Jeg tror nok at de ikke vil forhandle bort at de faktisk har flertall, både målt i oppslutning og mandater.

– På den andre side

Hun gir et par analyser til:

– Sp fikk 6,5 prosent oppslutning i 2005 og fire statsråder. SV fikk i år 7,6 prosent oppslutning og vil kunne bruke det som argument for at de skal ha fire statsråder.

– På den andre side, fortsetter hun:

– Sp har doblet oppslutningen siden 2005, da de fikk fire statsråder: De vil kunne hevde at de da bør ha åtte statsråder.

Hun sier at denne drakampen, den vil vi trolig aldri få innsyn i.

– Slike forhandlinger er noe av det mest hemmelige innen politikken, hvor vi aldri har fått vite den hele og fulle sannheten.

Støre: Valgresultatet skal ha betydning

Ingen i ledelsen av de tre partiene ønsker å kommentere denne saken.

Men under pressekonferansen ved åpningen av Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag, ble Støre spurt om han ville stå hardt på at Ap skal ha flertallet av statsrådene i regjeringen.

– Dit er jeg ikke kommet. Men jeg tenker at valgresultatet skal ha betydning på gjennomslag og gjenkjennelighet, sa Støre.

– Det vil jeg ikke utelukke

Han la til at han vil legge vekt på at det som kommer i en eventuell regjeringserklæring skal gi hvert parti stolthet for gjennomslag og det partiene står sammen om.

– Når det gjelder andre matematiske detaljer, tar vi det når vi kommer dit i prosessen.

– VIKTIG: Jonas Gahr Støre sier at valgresultatet er viktig for hvor mange statsråder de ulike partiene får.

– Så det er ikke noe du kommer til å stå beinhardt på?

– Det vil jeg ikke utelukke, men vi er ikke kommet dit ennå, så jeg har ikke tenkt til å sende noen signaler om det ennå, annet enn å si at valgresultatet sender noen veldig tydelige meldinger om hvordan partienes styrkeforhold er, sa Støre.

– Ingen kommentar

– Vi har ingen kommentar til de beregningene, sier Lars Vangen, leder i kommunikasjonsavdelingen i Sps stortingsgruppe.

– Nå skal vi sondere med de andre partiene når det gjelder politikk og grunnlag for videre forhandlinger, og det er derfor ikke naturlig å kommentere på denne typen saker, sier kommunikasjonssjef Siri Gjørtz i SV.