BESØKER ANSATTE: Nav-direktør Hans Christian Holte har tirsdag møtt flere av sine ansatte i Bergen som var på jobb da en mann gikk løs med kniv på de ansatte.

Nav-direktøren: Lover ny vurdering av sikkerhetstiltakene

BERGEN (VG) Nav-direktøren sier at han har forståelse for at ansatte føler seg utrygge på jobb etter knivstikkingen på Nav-kontoret i Bergen. Han lover gjennomgang av sikkerhetstiltakene.

Av Frank Haugsbø , Caisa Linea Hagfors og Paul Sigve Amundsen (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Det har vært utrolig tragisk å komme hit og møte de som er særlig sterkt berørt av det som skjedde på Nav Årstad i går, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til VG.

Tirsdag tok han turen til Bergen for å være sammen med de ansatte ved Nav-kontoret som mandag ble rammet av et knivangrep.

En kvinnelig ansatt i 50-årene døde av skadene etter knivstikkingen, mens en annen ansatt i 30-årene ble kjørt til sykehus med lettere skader.

Gjerningsmannen, som ifølge VGs opplysninger er i 30-årene, er siktet for drap og grov kroppsskade. Det ble tirsdag besluttet at han fengsles i fire uker.

ÅSTEDSUNDERSØKELSER: Nav-kontoret på Årstad i Bergen vil være stengt resten av uken mens politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser.

Mannen skal ha vært på Nav-kontoret for en avtalt brukersamtale da han knivstakk de to ansatte ved kontoret mandag morgen.

Nav-direktøren sier til VG at de nå er i tett kontakt med politiet – som fortsatt gjør undersøkelser på åstedet – for å klargjøre detaljene i hva som har skjedd.

– Ikke slik at et lukket Nav er et sikrere Nav

Holte sier det er for tidlig å fastslå om det er behov for endringer i sikkerhetstiltakene, men åpner for at det kan bli aktuelt.

– Nå trenger vi å få en god oversikt over hva som har skjedd og hvordan sikkerhetstiltakene i denne situasjonen har vært. Så må vi gå inn og gjøre en vurdering av sikkerhetstiltakene våre generelt.

Han vil ikke svare på konkret på hvilke sikkerhetstiltak Nav ideelt sett kunne tenke seg å iverksette, som for eksempel flere vektere.

– Generelt vil jeg understreke at det er svært viktig å ivareta sikkerheten. De Nav-ansatte på førstelinjen møter mange sårbare mennesker i kritiske livssituasjoner, og da kan dramatikk oppstå, sier Holte og utdyper videre:

– Vi må balansere å være tilgjengelig for brukerne våre og samtidig ta vare på sikkerheten. Det er ikke slik at et lukket Nav er et sikrere Nav, det kan også øke konfliktnivået.

– Hele Nav er preget

Nav-direktøren bekrefter at han tirsdag morgen fikk møte flere av de ansatte som var inne på kontoret og direkte berørt av hendelsen.

Han understreker flere ganger at han er rørt av samholdet og omsorgen han har sett hos sine ansatte.

– Dette er personer som er i sjokk og krise, som jeg bryr meg om og som har det svært, svært vanskelig. Jeg kjenner på alvoret i dette selv, forteller Holte.

– Hele Nav er preget etter det som skjedde i går, legger han til.

NAV-DIREKTØR: Hans Christian Holte sier til VG at de er i tett kontakt med politiet for å klargjøre detaljene i hva som har skjedd.

– Det mange som jobber i Nav og er engstelige for å dra på jobb både i dag, i morgen og ukene fremover. Hva vil du si til dem? Er det trygt å jobbe på et Nav-kontor?

– Jeg vil si at jeg har stor forståelse for at mange kan føle utrygghet etter en slik grusom hendelse. Sammen skal vi finne tilbake til tryggheten, slik at vi kan gjøre det viktige samfunnsoppdraget vi har med å hjelpe de som har behov for våre tjenester, svarer Holte.

Han sier at han opplever at hele Nav står sammen om å komme seg gjennom hendelsen.

– Men jeg har forståelse for at mange synes det er tungt og kan føle på en utrygghet, understreker han.

Har foreløpig ikke iverksatt nye sikkerhetstiltak

Ifølge Holte har Nav-ansatte jevnlig øvelser for å trene på vanskelige situasjoner som kan oppstå i det daglige arbeidet deres. Men, foreløpig har de ikke iverksatt noen konkrete sikkerhetstiltak på nasjonalt akkurat nå.

– Det mest konkrete tiltakene nå er at Nav-kontorene i Bergen er stengt i dag, og Nav-kontoret på Årstad skal være stengt resten av uken, svarer Holte.

På spørsmål om andre Nav-kontorer i Bergen er stengt på grunn av trusler, svarer Holte at han ikke kjenner konkret til dette.

– Det jeg vet er at man må være oppmerksomme og ha en god oversikt over om det er andre som kan la seg inspirere. Men jeg kjenner ikke til dette nå.