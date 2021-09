SVEKKET TILLIT: Fredag avslørte Aftenposten at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tok et skattegrep som førte til at han slapp å betale 175.000 kroner i skatt.

KrF-fylkesleder: − Rokker ved tilliten til Ropstad som leder

Fylkesleder Truls Olufsen-Mehus i KrF Troms og Finnmark sier økonomisakene KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad nå har måttet beklage, svekker tilliten til ham.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Ropstad virker innstilt på å ta konsekvensene av det som har vært en dårlig avgjørelse. Det er positivt at han vil gjøre opp for seg og at han beklager. Men det som kommer fram nå rokker ved tilliten til Ropstad som partileder, fremholder Olufsen-Mehus overfor VG.

Ropstad møtte fredag pressen for å beklage et skattegrep, som gjorde at han sparte 175 000 kroner i skatt. Aftenposten har avslørt dette. Avisen har tidligere skrevet at han var folkeregistrert hjemme hos sine foreldre, mens han og familien bodde i Oslo.

– Partiet trenger å fokusere på å samle kreftene etter valget, gjøre nødvendige evalueringer og lage en vinneroppskrift sammen for å ta tilbake plassen vi skal ha på Stortinget.

Han legger til:

– Denne saken flytter fokuset vekk fra det som er viktigst for oss i KrF akkurat nå etter valget. Det er beklagelig. Mer vil jeg ikke si før jeg har hatt møte med fylkesstyret neste uke.

– Bør drøftes internt

Oluf Maurud, fylkesleder for KrF i Innlandet, kaller saken «sterkt beklagelig» og «veldig alvorlig». Han tar til orde for at partiet bør drøfte saken internt.

– Når det kommer frem at du har spekulert og tjener på det, er det veldig beklagelig, sier Maurud.

– Hvilke konsekvenser bør denne saken få?

– Det har jeg ikke spekulert i nå. Nå ser jeg at han sier han er motivert til å gå videre. Jeg vil høre litt mer før jeg sier noe.

BEKLAGELIG: Fylkesleder Oluf Maurud og 2. nestleder Ragnfrid Granerud i Innlandet KrF fotografert på fylkesårsmøtet om retningsvalg.

– Skatteplanlegging

– Har du tillit til ham som leder?

– Per nå har jeg det, men jeg vil høre mer.

Maurud sier at det er større forventninger til en KrF-leder enn andre til å opptre riktig.

– Det er ingen partileder som skal drive skatteplanlegging og prøve å berike seg. Ingen skal gjøre det. Men det er klart at når en partileder i KrF gjør det, blir det en stor sak. Mange forventer at folk i KrF ikke skal gjøre sånn. Forventningen til at vi ikke skal gjøre sånn er større til KrF enn til andre, sier Maurud.

Lederen av Møre og Romsdal KrF mener Kjell Ingolf Ropstad ikke har gjort noe galt. Randi Walderhaug Frisvoll langer ut mot Aftenposten – og kaller det hele «en heksejakt».

– Veldig skadelig for partiet

– Hvor skadelig tenker du at disse sakene er for partiet?

– Vi har mer enn nok med å komme oss videre politisk etter et dårlig valg. Alt som tar fokuset bort fra det, er skadelig i seg selv.

Han sier at det viktige nå er å «snakke politikk og ta partiet videre».

– Derfor er dette veldig skadelig for partiet, sier Maurud.

KrF har planlagt et landsstyremøte fredag 24. september. Maurud tar til orde for at landsstyret bør drøfte Ropstad-saken.

– Vi bør drøfte saken, det er klart. Om vi skal ta det på landsstyremøtet eller før, har jeg ikke tenkt så mye på ennå.

– Bra han beklager

Fylkesleder Bror-Lennart Mentzoni i Vestfold og Telemark er glad for at Ropstad beklager skattegrepet.

Han mener at det ikke bør få konsekvenser for partiledervervet.

– Jeg er veldig glad for at han beklager de feil og feilvurderinger han har gjort. I utgangspunktet forandrer ikke dette mitt syn på den jobben han gjør som partileder. Den jobben gjør han på en god måte, sier han.

Han synes det er dumt at saken tar fokus bort fra KrFs politikk og retter den mot hans handlinger som privatperson, knyttet til hans verv.

– Dette er ikke en type sak man «tåler». Man har ikke gitt en gitt kvote på slike kvoter. Når det er sagt, så kan alle gjøre feil. Jeg synes ikke vi skal ha det som standard at vi ikke skal tilgi når man har gjort feil, sier han.