Det går mot et regjeringsskifte, ifølge snittet av målingene. Men det spøker for flertallsregjeringen partileder Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker seg.

Dette viser snittet av målingene før valget

Forvirret av alle de ulike meningsmålingene? Her er svaret på hva de samlet sett antyder.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag avgjøres stortingsvalget, og de fleste mediehusene publiserer nå sine siste meningsmålinger.

Det er svært jevnt rundt sperregrensen for flere partier før valget, som gjør at de ulike målingene kan ha nokså store sprik i fordelingen av stortingsmandater.

Dette viser snittet av målingene i september, ifølge beregninger nettstedet Pollofpolls har gjort.

les også Hun vant debatten – Erna får sekser

Det går mot et regjeringsskifte. De borgerlige partiene er langt unna et flertall i Stortinget basert på snittet av målingene.

Snittet av målingene i september gir ikke rent flertall til en regjering med Ap, Sp og SV. Dette er Jonas Gahr Støres foretrukne alternativ

Det kreves 85 stortingsmandater for å ha flertall. De tre partiene har 81 mandater på snittet av målingene i september.

Ser man kun på snittet av seks målinger i den siste uken, er resultatet også det samme.

les også Presses om rødgrønt samarbeid – går til angrep på hverandre

Alle de små partiene måles over sperregrensen på snittet av målingene.

KrF måles innenfor feilmarginen av sperregrensen. Det betyr at i beregningen ligger det at KrF kan få syv mandater, men også kan ende opp med tre.

les også Raja jubler for måling i Akershus: – Aldri sett noe slik i moderne tid

– Jeg er mest spent på sperregrensedramaet, sier førsteamanuensis og valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

Han gir to grunner for det:

Forskjellen på å komme over eller under sperregrensen kan være det som avgjør hva slags regjering Norge får etter valget.

Men enda viktigere, mener Tuastad: Det kan bli «kimen til om Norge får et nytt og mer fragmentert partisystem».

Tuastad peker på at om Rødt og MDG for første gang skal bryte sperregrensen, vil man få to nye partier som gjør at venstresiden blir mer fragmentert, nærmere hvordan det i dag er i Danmark, mener han.

Rekordhøy forhåndsstemming

Det har også vært rekordhøy forhåndsstemming ved valget.

42 prosent av alle med stemmerett, hadde allerede avlagt sin stemme per fredag.

Det tilsier at prognosene kan treffe ekstra godt og at valgresultatet kan være klart nokså tidlig mandag kveld.