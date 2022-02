KNIVSTUKKET: Store politistyrker rykket ut etter at to tenåringer ble knivstukket i nærheten av en bensinstasjon i Ski onsdag kveld.

Drapsforsøkene i Ski: Fremstår som tilfeldige ofre

Politiet mener at de to tenåringene som ble knivstukket onsdag kveld, fremstår som tilfeldige ofre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var 19.15 at politiet fikk melding fra AMK om knivstikking nær en bensinstasjon i Ski i Nordre Follo sørøst for Oslo.

På stedet skal to unge menn i slutten av tenårene ha blitt knivstukket. En av dem ble onsdag kveld fraktet med luftambulanse til Ullevål, mens den andre ble kjørt i ambulanse til Ahus.

Begge er torsdag fremdeles innlagt på sykehus, men er i stabil tilstand.

Ifølge politiet skal det ikke være være noen relasjon mellom den siktede mannen og de to skadde tenåringene.

– Vi er kjent med at det skal ha vært en konfrontasjon som eskalerte mellom siktede og de fornærmede umiddelbart forut for knivstikkingen. Det fremstår som at de fornærmede er tilfeldige ofre, opplyser politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

Etter en større politiaksjon, hvor politiet fikk bistand fra beredskapstroppen, ble en mann i 30-årene pågrepet drøye to og en halv time senere.

Mannen er siktet for drapsforsøk, og skal ikke være godt kjent for politiet fra tidligere.

Tredje mann fornærmet

Vitner fortalte til NRK onsdag kveld at situasjonen startet da en kvinne kom ut av en bygning, fulgt av en mann med kniv.

To unge menn på gaten skal ha forsøkt å bryte inn for å avverge en knivstikking, og det oppsto et basketak.

VG har også fått opplysninger om et slikt hendelsesforløp, men politiet har foreløpig ikke bekreftet dette, utover at de er kjent med at det har vært et basketak.

– Vi jobber med å kartlegge akkurat det. Vi kjenner jo til hva som er omtalt, men hvordan det rent faktisk har utspilt seg, kan vi ikke bekrefte nå, sier han til VG.

Politiet opplyser torsdag at en tredje mann også har status som fornærmet, mannen er på alder med de to skadde tenåringene.

– Han var en del av konfrontasjonen, men ble ikke skadet, sier politiinspektør Reinholdt-Østbye.

– Vi jobber nå med å klarlegge de nærmere omstendighetene rundt dette, og hva som skjedde på stedet.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med den siktede mannens forsvarer, Ann Gunn Edvardsen.

forrige

fullskjerm neste KNIVSTUKKET: Store politistyrker rykket ut etter at to tenåringer ble knivstukket i nærheten av en bensinstasjon i Ski onsdag kveld. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Ønsker tips fra vitner

Den siktede mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag, og politiet opplyser at de håper på å få gjennomført et avhør av mannen torsdag.

Det planlegges også for avhør av de fornærmede tenåringene.

– Politiet har onsdag kveld og natt til torsdag foretatt en rekke tekniske og taktiske etterforskningsskritt. Det er blant annet gjennomført avhør av flere vitner. Dette arbeidet fortsetter i dag, sier politiinspektøren.

Politiet ønsker også at øyenvitner eller andre som kan ha informasjon i saken, og som ikke har vært i kontakt med dem allerede, tar kontakt med dem.