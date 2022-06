I RETTEN: Saken gikk for Agder tingrett over tre dager i mai.

Dømt til fengsel for mishandling

Han drepte en jevngammel jente da han var 14 år gammel. Nå er han dømt for å ha mishandlet kjæresten sin.

Han kvelte henne, fastslår Agder tingrett. Flere ganger.

Det var også det han gjorde mot en 14 år gammel jente i 2015, som døde av drukning. Han kvelte kjæresten for å skremme henne med vilje, mener retten.

Drapet på jenta i 2015 ble formelt henlagt av politiet, da mannen som nå er i 20-årene var under den kriminelle lavalder da handlingen fant sted. Han innrømte å ha drept henne.

Nå er han dømt for mishandling i nære relasjoner. Retten fant det bevist at den nå tidligere kjæresten hans har levd i et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold.

Fædrelandsvennen omtalte saken først.

I den ferske dommen kommer det frem at mannen erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen, som også omfatter et brudd på legemiddelloven for besittelse av testosteron og anabole steroider.

Alf Ånund Breive ved Schmidt Advokater er mannens forsvarer, og sier til Fædrelandsvennen at de kommer til å anke dommen da de mener den er for streng.

– Uansett anke eller ikke vil han bruke tiden i fengselet på en fornuftig måte, og for hans del vil det bety behandling, sier han til avisen.

– Min klient er veldig fornøyd med dommen, og det er veldig godt for henne at hun har blitt trodd fullt ut. Hun har hatt det veldig, veldig vanskelig og er glad for at det nå foreligger en dom, sier kvinnens bistandsadvokat Berit Knudsen til VG.

Mannen ble dømt til et år og to måneder i fengsel. I tillegg er han idømt et to år langt kontaktforbud mot kvinnen, samt at han må bruke omvendt voldsalarm det første året han er ute av fengsel.

Info Hva er omvendt voldsalarm? Det innebærer at den dømte forbys å oppholde seg innenfor et geografisk område fastsatt av retten. Det innebærer gjerne et forbud mot å være i nærheten av fornærmedes hjem, arbeidssted eller andre faste oppholdssteder. Vedkommende må bære en elektronisk fotlenke som utløser en alarm hos politiets operasjonssentral dersom vedkommende bryter forbudssonen. En tradisjonell voldsalarm må utløses av offeret selv. Vis mer

– Den omvendte voldsalarmen og kontaktforbudet han er idømt, og har samtykket til, håper man at kan gi henne en trygghet til å ha så god livsutfoldelse som mulig, sier Knudsen, og fortsetter:

– På generelt grunnlag håper jeg det er noe som kommer til å bli brukt fremover, fordi det kan gi en trygghet for voldsutsatte.

La katten i fryseren

Det var på våren i 2020 den første voldshendelsen fant sted, forklarte fornærmede i retten, ifølge dommen.

Hun forklarte at den nå domfelte mannen hadde slengt en katt i veggen, dusjet den og så lagt den i fryseren. Dette hadde han fortalt henne, og hun tok den levende katten ut av fryseren.

Etter dette sparket hun ham ut av sengen. Da slo han henne i bakhodet og tok kvelertak på henne.

– Han sa deretter at hun ikke var verdt å drepe, heter det i dommen.

I retten skal tiltalte ha sagt at han ikke husket hendelsen, men at han tvilte på at den tidligere kjæresten løy.

Han er også ved en tidligere dom funnet skyldig i å ha drept en katt ved å slå den i hodet med en hammer, samt brudd på legemiddelloven og forulemping av offentlig tjenestemann.

Trusler

Dommen fra Agder tingrett beskriver flere episoder av vold. Mannen skal ha kvelt kvinnen i en bil, dyttet henne ned på gulvet i en kjeller og truet henne med en hammer, og også befølt henne under påskudd om å undersøke hvorvidt hun hadde vært utro.

I dommen legges det også til grunn at mannen har hatt sex med kvinnen ved flere anledninger uten at han fikk samtykke på forhånd.

Retten fant det videre bevist at mannen har kontrollert og satt begrensninger på kvinnens frihet. Han tok også fra henne telefonen hennes flere ganger, noe som gjorde henne redd fordi hun ikke kunne tilkalle hjelp.

Det beskrives også at mannen skal ha fremsatt en rekke trusler, mot både kvinnen, hennes familie og seg selv.

– Retten finner på bakgrunn av fornærmedes og tiltaltes forklaring bevist at tiltalte flere ganger har truet både fornærmede og hennes familie med å ta deres liv, heter det i dommen.

Tingretten fant at truslene ble fremsatt for å få kvinnen til å bli værende i forholdet.

VG har vært i kontakt med familien til 14-åringen som ble drept i 2015. De er orientert om at dommen mot mannen omtales.