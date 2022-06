EVERYBODY’S CHANGING: I går ville ikke Torgeir Knag Fylkesnes si hvorvidt han hadde fått varsel om skattesmell for pendlerbolig. Nå vil han det likevel.

SV-nestleder om mulig skattesmell: Skylder på Stortinget

Torgeir Knag Fylkesnes bekrefter til VG at han er én av de 28 stortingspolitikerne som har fått varsel om skattesmell fra Skatteetaten. Men skylden tar han ikke selv.

– I september oppdaget jeg en skatteregel som var i strid med det Stortinget hadde informert oss stortingsrepresentanter om, skriver Fylkesnes i en e-post til VG.

Han skriver videre at han tok kontakt med Skatteetaten for å spørre om denne regelen omfattet ham. Etter det har han vært i dialog med Skatteetaten, skriver han.

– Dersom Skatteetatens oppfatning er riktig har Stortinget gitt feil veiledning til sine representanter over mange år, skriver Fylkesnes i en e-post til VG.

Han sier ingenting om hvor stor den mulige skattesmellen han har fått er, selv om VG siden i går har forsøkt å få svar på det.

Bakgrunnen for at Fylkesnes nå kan få en skattesmell, er at han har fått gratispendlerleilighet samtidig som han har leid ut leiligheten sin i Tromsø.

SV-nestlederen sier ikke rett ut at han vil betale kravet som nå har landet i postkassen hans:

– Saken er ikke avsluttet, og dette er forhold mellom Skatteetaten, Stortinget og hver enkelt representant. Jeg går derfor ikke inn i detaljer utover dette. Men som jeg tidligere har sagt, jeg kommer selvsagt til å betale skatt etter reglene.

VG har sendt Fylkesnes følgende SMS:

– Du sier at saken ikke er avsluttet. Vil det si at du bestrider varselet fra Skatteetaten?

SV-nestlederen har foreløpig ikke besvar spørsmålet. I mailen fra SV der uttalelsen hans først gis, står det at han ikke ønsker å kommentere saken mer enn han har gjort.