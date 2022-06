KAMPKLAR, MEN SØKER LØSNING: Leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, Jan Skogseth, sier flypassasjerer vil oppleve kanselleringer i mange år fremover, hvis de ikke vinner frem i sin kamp for høyere lønn.

Tar initiativ til ny flymegling

Under ett døgn etter meglingen ble brutt og det ble streik, vil Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) lørdag kveld ta initiativ til ny megling.

– Jeg kan bekrefte at vi vil ta et initiativ over for NHO Luftfart nå i kveld for få gjenoppta meglingen igjen, sier NFO-leder Jan Skogseth til VG.

Vi møter ham i Oslo sentrum tidlig lørdag kveld, hvor ledelsen har tatt seg en liten matbit mellom slagene.

Det ble brudd i meglingen mellom NHO Luftfart, som forhandler på vegne av SAS, Norwegian og Widerøe og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) klokken 3.50 lørdag morgen.

NFO tok ut 31 flyteknikere i streik fra lørdag morgen.

Det har flyselskapene foreløpig tålt uten stor krise for avganger, men mandag skal streiken etter planen utvides med ytterligere 75 flyteknikere. Da vil rundt en firedel av flyteknikerne organisert i NFO streike – og konsekvensene bli atskillig større.

Skogseth sier de fortsatt vil stå på kravene, men de ønsker å ha ny kontakt i et forsøk på å ta ansvar for at alle som nå skal på sommerferie, ikke får den ødelagt på grunn av streiken.

Reaksjonene har ikke uteblitt.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart sier han ikke kan kommentere initiativet fra motparten før han har fått det.

– To grunner til at de streiker

Han sier det er to hovedgrunner til at de måtte streike.

– Det ene er fagforeningsknusingen vi opplever at motparten holder på med.

– Hva slags fagforeningsknusing?

– De vil detaljstyre hvem vi skal ha forhandlingsrett for. Og de vil fjerne en gruppe vi tradisjonelt har hatt forhandlingsrett for: Teknikere i administrative stillinger. De er bindeleddet mellom piloten og teknikerne som utfører jobben på flyene.

Han sier den andre grunnen er lønnen.

– Det er mangel på flyteknikere og vi står foran et stort generasjonsskifte, hvor 25 prosent kan gå av med pensjon de neste fem årene. I andre enden klarer vi ikke fylle opp studieplassene, fordi de unge ser at de ikke får noe igjen for syv års utdanning før de kan få lisensen.

SOL UTE: Skogseth nøt en liten stund sommerværet i hovedstaden lørdag ettermiddag.

NHO Luftfart gikk i forbindelse med konflikten ut med at NFO i utgangspunktet krevde 60 kroner i timen. Det ville gitt en lønnsøkning 18 prosent. Det generelle tillegget i frontfaget tidligere i år var fire kroner i timen.

Skogseth sier at de må ha et lønnsløft for å redde yrket og sier at det spesielt er minstelønnssatsen som må kraftig opp.

– Minstelønnssatsen ligger på nivå med en renholder. Den må kraftig opp.

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe har fremholdt at gjennomsnittslønnen ligger på 783 861 kroner med tillegg.

– Vi mener det ikke gir et riktig bilde, fordi en så stor del av inntekten skyldes ugunstig arbeidstid. I vårt yrke må du jobbe mye om natten, hvor servicen i stor grad foregår, når flyene står.

Han sier ordinær lønn er rundt 600 000 kroner.

Kommer med advarsel

Skogseth sier at både de involverte selskapene og det norske folk må forstå at det kommer til å bli mange flere flykanselleringer i årene som kommer, hvis det ikke gjøres noe med lønningene.

– Når så mange skal forsvinne ut de neste årene og vi ikke klarer å rekruttere nye, da betyr det at det blir altfor få flyteknikere i årene som kommer. Det vil selvsagt kunne føre til at mange fly ikke får nødvendig vedlikehold i tide og må kansellere.

– Hvis streiken fortsetter; ut ifra deres erfaring, hvor mange fly kommer ikke av gårde når en fjerdedel av dine medlemmer ikke er på vakt?

– Det er litt vanskelig å si, men det kommer til å bli kanselleringer. Et fly er i snitt på rutinemessig vedlikehold flere ganger i uken.

– Det er et stort ansvar å streike når folk skal ha fly til ferie?

– Ja, men vi har det ikke alene, vi har det med NHO Luftfart.

– De får skylde seg selv

Han sier at de kunne unngått at en streik kom så nær opp i ferien.

– Opprinnelig var vi i forhandlinger med NHO Luftfart 5. og 6. mai, hvor vi ikke kom i mål. Vi ba om å fortsette, men klarte ikke å finne ny dato og så oss nødt til å bryte forhandlingene i slutten av mai. Det hadde vært mulig å komme i gang tidligere.

– Hvordan?

– Vi opplever at NHO ikke var imøtekommende. De får skylde seg selv for at vi endte opp med avsluttende megling like før ferien. Vi kunne ha unngått det.

STORT ANSVAR: Streikeleder Jan Skogseth erkjenner det er et stort ansvar å streike når folk er på vei på ferie. Men sier at det også er et stort ansvar å ha ansvaret for at flyene er trygge å fly.

Flyr-glede?

– Store deler av det norske folk holder pusten fordi de snart skal ut på ferie for første gang etter pandemien. Hva sier du til dem?

– At denne kampen må kjempes nå, slik at de slipper kanselleringer hele året i årene som kommer, fordi det er for få flyteknikere.

– Du er ikke redd for at de eneste som kommer godt ut av denne konflikten er konkurrenten Flyr, som ikke er rammet?

– Nei, bransjen vil komme godt ut av dette hvis vi får rettet opp dette nå, slik at vi ikke blir stående i en personellmessig situasjon der man ikke får gjort påkrevet vedlikehold.

– Dere risikerer å bidra til at SAS går over ende?

– Nei, våre rundt 120 SAS-ansattes lønn er ikke veldig synlig i SAS samlede økonomi.

– Hvis eksempelvis SAS nå flytter jobber til København, er det streikebryteri?

– Vi følger nøye med på hva som skjer.

Lothe i NHO Luftfart fikk over dette intervjuet på mail like før det ble trykket og har ikke hatt tid til å svare, utover kommentaren knyttet til meglingsinitiativet.