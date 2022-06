VIKTIG: Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Hans Inge Myrvold, måtte ta en kort pause fra intervjuet med VG. Årsaken var at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ville ha med ham og helsepolitisk talsperson Cecilie Myrseth (Ap) på en selfie før hun måtte løpe videre til neste møte.

Dette er veien til 18 ukers abortgrense

Arbeiderpartiet vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Det sier Senterpartiet klart nei til. Men veien til gjennomslag kan gå utenom regjeringspartneren.

Arbeiderpartiets helsetopper, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og helsepolitisk talsperson Cecilie Myrseth (Ap), smilte bredt ikledd rød og grønn kjole. Mellom dem sto en svartkledd mann fra Senterpartiet: helsepolitisk talsperson Hans Inge Myrvold.

Sammen presenterte de et utvalg som skal utrede noe kun ett av regjeringspartiene støtter: Utvidelse av grensen for selvbestemt abort.

– Jeg er veldig glad for at vi setter i gang dette arbeidet. Det er en historisk dag, sier Kjerkol til VG.

I mandatet står det ikke eksplisitt at alternativet til grensen på 12 uker, er 18 uker. Men Kjerkol bekrefter på spørsmål fra VG at det er nettopp en grense på 18 uker som er det naturlige å vurdere.

– I dag er det jo nemndbehandling frem til 18. uke, så det er naturlig at det vurderes i tråd med det, sier hun.

Helsepolitisk TRIO: Cecilie Myrseth, Hans Inge Myrvold og Ingvild Kjerkol.

– Ikke noe alternativ

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Hans Inge Myrvold, sier at han har tillit til utvalget og til mandatet. Men der Ap vil utvide abortgrensen til 18 uker, står Sp fast på dagens 12 uker.

– En utvidelse av abortgrensen, for eksempel til uke 18 slik Ap mener, det er et klart nei fra Sp?

– Ja, sier Myrvold til VG.

– Men hvorfor skal dere utrede dette hvis Sp uansett er mot å utvide abortgrensen og mot å tillate fosterantallsreduksjon?

– Det er et av de store verdispørsmålene i norsk politikk, og vi er veldig opptatte av å være opplyste om samfunnets utvikling og kunne ta gode politiske beslutninger.

Myrvold understreker at utvalget også skal se på oppfølgingen og veiledningen av kvinner som vurderer å ta abort eller som har tatt det.

– Men når det gjelder verdispørsmålet er det ikke noe alternativ for oss i dag. Det står fast, og det føler jeg meg veldig trygg på, sier han.

Splittet regjering

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen skal «nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder».

Men det står også at «regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven».

Det vil si at Ap kan søke flertall for abortgrense i uke 18 og reversering av forbudet mot selvbestemt fosterantallsreduksjon. Og det vil si at kun ett av regjeringspartiene per nå kommer til å stemme for disse endringene.

SØKER FLERTALL: Ingvild Kjerkol og Cecilie Myrseth må på støttejakt i Stortinget når utvalget har lagt frem sin utredning i 2023.

Går til andre partier

Aps plan er ikke nødvendigvis å overbevise regjeringspartneren, ifølge VGs opplysninger, men at utvalget legger grunnlaget for en abortkamp i Stortinget der andre partiers fristilte representanter kan sikre flertallet for et historisk abortvedtak.

– Det er veldig mange partier som fristiller sine representanter. Jeg tror at med en opplyst debatt og et oppdatert kunnskapsgrunnlag for hvordan en moderne abortlov kan se ut, så er det er mange som kommer til å se at det er riktig med nye skritt, sier Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson i Ap.

Info Dette er mandatet for abortutvalget: Utvalget bes gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

Utvalget skal innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.

I tillegg bør utvalget sammenligne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land.

Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner. Følgende føringer skal legges til grunn for utvalgets arbeid: Samfunnet skal så langt som råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Samfunnet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, slik at antall svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.

Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, skal tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.

Medfører svangerskapet overhengende fare for kvinnens liv eller helse, kan det avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i loven.

Helsepersonell skal fortsatt ha rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd. Vis mer

Kan finne flertall

For å få flertall for endringer i abortloven trengs stemmene til 85 representanter. Dette flertallet kan Ap lykkes i å samle, viser VGs kartlegging.

Ap, SV, Rødt, Venstre og MDG har alle vedtatt partiprogrammer der de ønsker å utvide dagens grense for selvbestemt abort til 18 uker eller mer.

Til sammen har de 80 stortingsrepresentanter. Det betyr at Kjerkol og hennes Ap-kolleger på Stortinget må finne fem meningsfeller fra partier som enten er mot utvidelse av abortgrensen eller som ikke har et programfestet standpunkt i saken.

Det er ventet at hverken Ap, Rødt, Venstre, SV eller MDG vil fristille sine representanter.

GLAD: Helseminister Ingvild Kjerkol er fornøyd med det hun kaller en historisk dag.

Mer enn fem kan allerede være overbevist – hvis de stemmer slik de svarte i VGs valgomat før stortingsvalget i 2021.

Da var en av påstandene «vi bør utvide grensen for selvbestemt abort fra dagens grense, som er uke 12 i svangerskapet».

Abortutbrytere

Det er ventet at både Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil fristille sine representanter. Høyre har også tradisjon for å fristille i verdispørsmål, men vil behandle eventuell fristilling når forslaget kommer til Stortinget.

Tre av Frps representanter svarte i valgomaten at de vil utvide abortgrensen: Himanshu Gulati, Morten Wold og Carl I. Hagen. Kandidatene ble ikke spurt om et konkret uketall, men Gulati sa til TV 2 i fjor at han støtter utvidelse til uke 18. Wold sa at han vil sette grensen i uke 14.

VIL UTVIDE: Frps Carl I. Hagen og Himanshu Gulati.

Blant Høyres representanter er Heidi Nordby Lunde den eneste som var helt enig i at grensen bør utvides – men Sandra Bruflot og Aleksander Stokkebø svarte «hverken eller».

I Sp svarte Åslaug Sem-Jacobsen at hun er litt enig i påstanden om å utvide abortgrensen, mens Lisa Marie Ness Klungland svarte «hverken eller».

Oversikten fra valgomaten viser svarene for de som kom inn på Stortinget i fjor høst, altså også de 14 som nå er statsråder. Blant Sps vararepresentanter har én svart at hun er litt enig i å utvide abortgrensen: Kari Mette Prestrud, som møter fast for kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik.