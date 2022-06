VENTETID: Her er passkøen utenfor politihuset i Oslo forrige onsdag.

Krever strakstiltak mot passkøen: − Regjeringen jobber veldig tregt

Stortinget vil i dag trolig vedta å be regjeringen sette inn strakstiltak mot passkøene: – Vi har fått det vi ville, sier Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Passkrisen står på Stortingets dagsorden torsdag.

Venstre foreslår at Stortinget ber regjeringen gjennomføre strakstiltak, med sikte på å redusere ventetid for å få nytt pass.

Som mulige tiltak trekker forslagsstillerne frem utvidede åpningstider og økt bemanning på passkontor med økt pågang.

Venstres forslag har fått tilslutning fra Høyre, Fremskrittspartiet, SV og Rødt. De fem partiene har flertall på Stortinget.

– Det er veldig uvanlig at noen snur og overveiende sannsynlig at forslaget blir vedtatt, sier Ingvild W. Thorsvik (V) før voteringen i Stortinget torsdag.

Justisminister Emilie Mehl (Sp) har svart at de konkrete tiltakene som foreslås, allerede er gjennomført. Politiets kapasitet er økt, flere timer for bestilling er blitt tilgjengelig.

Statsråden påpeker at en ny utfordring er dukket opp: Produsenten av pass og id-kort klarer ikke levere nok, på grunn av manglende tilgang på komponenter.

POLITI: Bjørn Vandvik er avdelingsdirektør i Politidirektoratet, med ansvar for å håndtere passkrisen.

Ventetiden er i dag syv uker og forventes å stige til ti uker i løpet av juni. Politiet anslår at 90.000 nordmenn står i kø for å få nytt pass.

Står ikke på penger

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet Bjørn Vandvik sier at hovedproblemet er at det ikke trykkes nok passbøker og ser ikke hva politiet mer kan gjøre i dag.

– Jeg føler at vi nesten har fått det vi ville. Kapasiteten i politidistriktene ble bygget opp mot 1. mai. Nå har de strukket det så langt de kan, innenfor materiell og plass.

– Sier du at det ikke har stått på pengene?

– Ja. Utstedelse av pass og nasjonale id-kort er gebyrfinansiert og selvfinansierende. Folk betaler for passet, politiet får penger for å levere det, sier Vandvik.

PÅGANG: 446.000 nordmenn har søkt om pass hittil i år.

– Jobber veldig tregt

Etter Mehls svar har stortingsrepresentantene som vil ha strakstiltak, kommet opp med flere forslag til strakstiltak. Blant dem:

Forlengelse av gyldigheten til utgåtte pass, i dialog med andre land

Egne køer for dem som bare skal hente pass

At alle kan hente hos politiet, uten å vente på posten

Digital passløsning à la coronasertikatet

Gratis eller billigere nasjonalt id-kort

Mobile passkontorer i distriktene

Flere steder som utsteder pass

Oppdatert oversikt over hvilke Schengen-land du kan reise til uten pass eller id-kort

– I mine øyne jobber regjeringen veldig tregt med dette, sier Venstres Ingvild W. Thorsvik.

Flere kiosker

På lengre sikt mener Bjørn Vandvik at politiet trenger flere kiosker for opptak av biometri – altså bokser der pass-søkerne blir fotografert, avgir fingeravtrykk og skriver sin signatur.

– Nok kiosker og store nok lokaler for å huse dem, har vært en begrensende faktor. Når vi er gjennom krisen, må vi se om vi skal kjøpe flere kiosker som kan stå i beredskap.

Vandvik opplyser at det er seks til tolv måneders leveringstid for kioskene. Han vedgår at politiet kanskje burde sett i fjor høst at de ville trenge flere biometri-kiosker.

Høysesongen for å søke pass, er over når fellesferien starter.

– Men mange som måtte velge nasjonalt id-kort i vår, vil ha pass til høsten. Så vi må holde trykket oppe og i alle fall beholde dagens bemanning på passkontorene ut åretk, sier Vandvik.

Når passkrisen evalueres, vil politiet se hvordan de kan høyde for usedvanlig høy pågang, slik de har erfart da grensene ble åpnet etter coronapandemien.

446.000 pass-søknader

Ved utgangen av mai hadde politiet registrert 446.000 søknader om pass og 194.000 søknader om nasjonale id-kort.

I samme periode i normalåret 2019 mottok politiet 351.000 søknader om pass. Den gang frantes ikke id-kortene som gir reiserett innenfor Schengen.

– Vi må se på hvordan vi kan ta høyde for ekstra topper i etterspørselen etter pass. Når de kommer, må vi større grunnbemanning og flere kiosker og større lokaler i beredskap.

Info For deg som har bestilt pass Har du bestilt pass, er ventetiden minst syv uker – men kan øke til ti uker i løpet av juni. For nasjonalt ID-kort er leveringstiden minst fire uker.

Nasjonalt ID-kort gir rett til å krysse grensene i EU/EØS-landene og Sveits. Velg ID-kort, om du planlegger reise til Europa i sommer.

For mer informasjon, se politiets nettsider

For informasjon om regler i landet du vil reise til, se UDs reiseinformasjon Kilde: Politiet Vis mer

To av Venstres fire forslagsstillere er ikke til stede når saken torsdag ettermiddag debatteres i Stortinget. Guri Mellby og Ingvild W. Thorsvik reiste til Dublin i Irland tidligere på dagen.