Eks-politikerne får beholde «gullkortet» til Stortinget

Et stort flertall på Stortinget trosser kritikken, og stemte torsdag for å la sine tidligere kolleger få beholde fri adgang til nasjonalforsamlingen.

Publisert: Nå nettopp

Det var Rødt som fremmet forslaget om å stramme inn på tidligere representanters adgang til nasjonalforsamlingen.

Det skjer etter at VG gjennom en rekke saker har vist hvordan tidligere stortingsrepresentanter som nå jobber som lobbyister eller i andre stillinger der de har som oppdrag å påvirke politikere, har fri tilgang til Stortinget.

Rødt fikk støtte av MDG og SV, mens de øvrige partiene stemte mot. Stemmetallet ble 15-87.

– Svekkes

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sa i debatten tidligere torsdag at det var viktig å ta grep mot lobbyisters skjulte påvirkning.

– Folkestyret svekkes når tidligere folkevalgte er til salgs, sa Moxnes under debatten om forslaget torsdag.

Han var naturlig nok skuffet etter voteringen.

– Adgangskortet for tidligere stortingsrepresentanter brukes som et gullkort for lobbyister. Vi har sett VG dokumentere dette. Det burde fått stortingsflertallet til å handle, og Rødt stilte derfor forslag om å ta kontroll over Stortingets faktiske svingdør mellom politikk og PR. Dessverre ble det nedstemt av både høyresiden, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier Moxnes til VG.

Presidentskapet på Stortinget har forøvrig varslet en gjennomgang av regelverket etter VGs saker.

Ikke register heller

Stortinget stemte samtidig ned forslaget fra Venstre om å innføre et lobbyregister på Stortinget. Dermed fikk flertallet i presidentskapet viljen sin, da de på forhånd hadde innstilt på å avvise forslaget.

Venstre-leder Guri Melby var blant forslagsstillerne:

– Vi vet at tilliten til norske politikere har sunket, og ett tiltak for å øke tilliten er å øke åpenheten, sa Melby under debatten om saken torsdag.

Hun viste til rapporter som viser at selv om nordmenn flest har høy tillit til offentlig forvaltning, så er det andre utfordringer knyttet til tette nettverk og interessekonflikter.

– Nettopp i slike tilfeller er lobbyregister et ganske målrettet og fornuftig tiltak. Et registrer vil gi offentligheten større innsyn i den politiske beslutningsprosessen, sa Melby.