ADVOKAT: Stian Kristensen er en av forsvarerne til mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs.

Selgere av dameklær krasjet inn i Tengs-siktedes bil – forsvarere krever svar fra politiet

Forsvarerne til 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, mistenker politiet for å ha stått bak to besynderlige episoder i forkant av siktelsen.

Av NTB og Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

– Vi har ennå ikke fått svar på om politiet har hatt en skjult etterforskning rettet mot vår klient, sier advokat Stian Kristensen til Aftenbladet.

Han er en av forsvarerne til mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17).

Tengs ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6 mai. 1995. Fetteren hennes ble dømt for drapet. Han anket dommen og ble frikjent, men ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak.

26 å senere, onsdag 1. september 2021 pågrep politiet den siktede mannen på Haugalandet. Mannen nekter straffskyld.

En av de mistenkelige hendelsene i forkant av siktelsen av mannen i 50-årene skjedde på en parkeringsplass på Haugalandet høsten 2019, sier siktedes forsvarer Stian Kristensen.

– Han sto parkert med bobilen sin på en stor og oversiktlig parkeringsplass. Plutselig kolliderte to kvinner med ham. De sa de var reisende i salg av damesko og dameklær, og at de var på vei fra Østlandet til en messe i Haugesund. I bilen hadde de slike varer, sier han.

Kvinnene skal ifølge Kristensen ha vært svært ivrige på å etablere kontakt med hans klient. Blant annet ville de angivelig betale ham for påkjørselen, og møte ham på kafé for å gi ham pengene.

Dette er Birgitte Tengs-saken Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet. Vis mer

Forsvarerne viser også til at det i samme periode skjedde andre ting som skal ha fått drapssiktede til å stusse. Ved et tilfelle merket siktede at noen hadde vært inne i huset hans, hvorpå han satt opp overvåkningskameraer.

– Og da fant han en gang ut at opptak var slettet. Et tidsrom manglet på filmen, sier Kristensen.

Forsvarerne sendte 14. september brev til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Utvalget har ansvaret for å kontrollere politiets bruk av skjulte etterforskningsmetoder, for å få vite om det faktisk har skjedd.

Aftenbladet spurte politiet også i midten av september om hvorvidt det hadde skjedd skjult etterforskning mot den drapssiktede 51-åringen. Politiet ville hverken bekrefte eller avkrefte dette.