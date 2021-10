STATSRÅD: Marte Mjøs Persen sier at hun kommer tilbake med flere tiltak for å hjelpe folk med strømregningen.

Strømprisene: Lover billigere nettleie

Regjeringen vil gjøre nettleien billigere der det er høye strømpriser nå. Men de vet ikke hvordan eller hvor ennå.

Sør-Norge opplever for tiden rekordhøye strømpriser, og mange frykter konsekvensene.

Regjeringen varsler flere tiltak for å hjelpe både de med dårligst råd og alle andre med strømregningen.

Et av disse kan være å utjevne nettleien flere steder i landet. I Hurdalserklæringen skriver den nye regjeringen at de vil ha en geografisk prisutjevning av nettleie.

Hvor høy strømregningen din blir, avgjøres av prisen på flere tjenester, blant annet strømprisen, nettleie og avgiftene som myndighetene har vedtatt.

Strøm i Hurdalsplattformen Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i Hurdalserklæringen enige om: Innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet. Utforme flere kraftfulle tiltak for å redusere høye strømkostnader som inkluderer lavere avgift på elektrisk kraft, økt bostøtte, geografisk prisutjevning av nettleie, styrkede forbrukerrettigheter og økt produksjon av norsk kraft.

Nettleien skal dekke vedlikehold, drift og utbygging av strømnettet – og den er ulik i forskjellige deler av landet. Akkurat nå er strømprisene skyhøye i deler av Sør-Norge – og tiltakene regjeringen innfører skal sørge for billigere strøm der det er dyrt nå, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til VG.

– Vi må i alle fall innrette det slik at det kommer folk til gode der det er høye strømpriser nå. Men der også vil jeg komme tilbake med en mer konkret modell. Jeg vil samtidig understreke at det skal handle om at vi skal gjøre det rimeligere der det nå er høyt og ikke dyrere der det nå er lavt.

– Kan dere bruke den geografiske differensieringen til å få ned strømprisen i de sentrumsnære områdene eller er det kun i distriktene?

– Nå er det høye strømpriser flere steder i landet. Både by og land er rammet av høye strømpriser. Vi må se på de konkrete utformingen sånn at vi fremmer tiltak som kommer alle til gode.

– Men det kan da komme hele Sør-Norge til gode, inkludert de store byene?

– Det må vi komme tilbake til, når vi ser hvordan modellen blir.

– Kommer tilbake til det

Mjøs Persen vil ikke svare på spørsmål om når regjeringen skal legge frem tiltak for å få ned strømprisene.

– Vi skal komme med tiltak raskt. Vi må se på helheten i de tiltakene som vi har foreslått og kommer tilbake til det.

– Men når? Det er nå det haster?

– Vi skal se på helheten i tiltakene. Jeg har vært olje- og energiminister i seks dager. Vi skal samhandle dette mellom ulike departementer. Alt ligger ikke til olje- og energiminister å bestemme alene, men vi har pekt på ulike midler. Vi skal komme med tiltak som både treffer de som har aller minst og ikke minst må det komme strømkundene til gode på regningen.

– Er det snakk om neste uke?

– Vi kommer tilbake til det.

REGJERINGEN: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum sier at de vil hjelpe folk med strømregningene.

Vil øke bostøtten

Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har lave inntekter og høye boutgifter.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til VG at de vil øke støtten, men komme tilbake med detaljene om et par uker.

SV-nestleder Kirsti Bergstø sier at signalene er positive, men at det haster.

Torsdag skal det stemmes over flere forslag i Stortinget for å hjelpe folk med strømregningen, inkludert forslag fra ulike partier om å øke bostøtten.