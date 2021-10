VETERAN: Krigshelten Jakob Strandheim i et foto fra krigen.

Den siste gjenlevende fra Shetlandsgjengen er død

Krigsveteranen Jakob Strandheim var den siste gjenlevende fra motstandsgruppa Shetlandsgjengen fra andre verdenskrig. Nå er han død, 101 år gammel.

Publisert: Nå nettopp

101-åringen døde fredag, skriver Fiskeribladet.

Strandheim deltok ifølge et NRK-intervju i 2018 med Shetlandsgjengen på hele 56 turer over Nordsjøen under andre verdenskrig. De fleste av disse var med ubåtjageren KNM Hitra.

Shetlandsgjengen var en motstandsgruppe under andre verdenskrig som opererte i farvannene mellom Shetland, Skottland og det tyskokkuperte Norge.

Hedret tidligere i år

Den 1. september i år, få uker før sin død, ble Strandheim hedret med en minneplate og tildeling av en militær coin ved hjemstedet i Øygarden utenfor Bergen. Han var selv til stede på seremonien sammen med familie.

– Det var utrolig kjekt å se KNM «Hitra» atter en gang. Jeg var jo nestkommanderende på fartøyet og hadde 44 av turene mine bare på den båten. At Sjøforsvaret var til stede, og kadettene gav meg en coin, gjorde seremonien spesiell, sa krigsveteranen ifølge Forsvaret i forbindelse med seremonien.

– Forsvaret er veldig takknemlig for at befolkningen her i Øygarden har tatt initiativ til å reise dette flotte monumentet. Vi håper at dette i lang tid fremover vil inspirere ungdommer og andre til å stå opp og kjempe hvis det igjen skulle bli krevet, kommenterte orlogskaptein Lasse Hiis Bergh.

Krigsveteranen etterlater seg tre barn, sju barnebarn og ti oldebarn.

Mange oppdrag

Ifølge Krigsseilerregisteret, ble Strandheim innlemmet i Shetlandsgjengen i februar 1942. Et av de første oppdragene han var med på mens han ventet på å komme om bord på en båt, var å være med å laste om bord et oljefat i «Sjø».

Han var skipper på fluktbåten «Skjærgård». 11 mann var kommet over med den i starten av oktober 1941.

Han og flere av kameratene fikk jobb i handelsflåten etter at de kom til London.

Mens flere av de andre kom over på trafikken over Atlanteren, gikk Strandheim tre måneder på en mindre lastebåt som mellom England og Skottland. Båtene avlastet større konvoibåter, og fraktet forsyningene videre. De skulle sikre at «om en ble senket kunne i alle fall et par andre komme fram».