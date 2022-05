Enighet i statsoppgjøret

Staten og hovedorganisasjonene har kommet til enighet i forhandlingene, nesten 18 timer på overtid. Dermed blir det ikke streik blant ansatte i staten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

– Vi har sikret en tydelig lavlønnsprofil, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til VG.

Avtalen innebærer en økonomisk ramme på 3,84 prosent.

Det er hovedorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne som forhandlet på arbeidstakersiden, på vegne av en sine underliggende forbund.

Skissen fra Riksmekleren ble akseptert av alle partene. Akademikerne aksepterte den, mens LO Stat, YS og Unio anbefaler den og sender den til medlemmene.

– Jeg ser frem til et tettere samarbeid med Unio fremover, også på virksomhetsnivå. Vi er begge opptatt av at utdanningsgruppene har gode lønns- og arbeidsvilkår, og sammen står vi sterkere, sier lederen i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli i en pressemelding.

Nesten 3.500 statsansatte var klare til å streike hvis ikke kravene hadde blitt møtt, deriblant ansatte i politi, toll, skatt og departementer.

Tøffe forhandlinger

Leder i LO-stat Egil Andre Aas, sier at meglingen har vært en av de tøffeste rundene han har vært med som tillitsvalgt.

– I en mekling får man det aldri helt nøyaktig slik man vil, men vi har kommet langt i denne runden og må si oss godt fornøyd med resultatet.

– Målet har hele tiden vært å sikre bedre lønnsutvikling for utdanningsgruppene i staten, og en ny avtale er et viktig skritt på veien. Ikke minst vil avtalen sikre Unio større handlefrihet over lønnsmassen til våre medlemmer, sier leder for Unio stat Guro Elisabeth Lind.

Fortsatt fare for lærerstreik

Selv om det er enighet i statsoppgjøret, kan fortsatt flere lærere tas ut i streik om to uker. Det er fordi Utdanningsforbundet ikke godtok skissen som ble lagt frem i kommuneoppgjøret.

Samtidig pågår det fremdeles en egen megling mellom hovedorganisasjonene og Oslo kommune, som er et eget tariffområde, og derfor ikke omfattet av forhandlingene i kommunesektoren