PÅKJØRSEL: Et barn ble påkjørt i en gate i Ullevål hageby tirsdag.

Trafikkulykke i Oslo – et barn påkjørt

En gutt på 11 år ble tirsdag påkjørt av en bil ved Ullevål Hageby i Oslo. Det ble først meldt at barnet hadde alvorlige skader, men det skal nå gå bra med gutten.

Saken oppdateres.

SISTE: Det skal ha gått fint, opplyser innsatsleder Magnus Strande i Oslo politidistrikt. Barnet er ikke lenger ansett som alvorlig skadet, men har en bruddskade i armen.

– Gutten ble kjørt til Ullevål sykehus, og det er nå konstatert brudd i en hånd, sier Strande.

Alle nødetater rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en fotgjenger i John Colletts allé tirsdag.

Politiet meldte senere at det var et barn som ble påkjørt og at det var snakk om alvorlige skader.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo-politiet opplyser at det er en gutt på 11 år, snart 12, som er påkjørt. Barnets mor var på stedet og ble med i ambulansen som fraktet barnet til Ullevål sykehus.

Det er ikke så mye folk på stedet, ifølge VGs reporter. I 17.15-tiden var det i hovedsak politi og presse som er i det rolige nabolaget.

Politiet har satt opp sperrebånd og gjør undersøkelser. Bilføreren og vitner på stedet vil bli avhørt av politiet.

Sjåførens førerkort blir beslaglagt. Det er 30-sone på stedet og vikeplikt fra høyre, opplyser innsatsleder Strande.