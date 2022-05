BETYR MYE: For Zhanna Lazoryshyn og de tre barna hennes betyr det mye å være en del av feiringen.

Ukrainske flyktninger gikk i 17. mai-tog: − Dette betyr alt

HØNEFOSS (VG) 100 ukrainske flyktninger som oppholder seg på Hvalsmoen akuttmottak deltok på 17.mai feiringen i Hønefoss. Hjemme i Ukraina pågår krigen fortsatt for fullt.

– Det skal visst være mye pølser og mye is for barna, men jeg har fortsatt ikke sett dette, ler Oleksiy Lipkov.

Sammen med kona Oksana og sønnen Viktor (15) har de dratt fra mottaket til Hønefoss sentrum.

For tre-fire uker siden valgte komiteen å invitere flyktningene som bor på Hvalsmoen akuttmottak til å gå i tog sammen med de andre skolene.

GLAD I TOG: Oksana, Oleksiy og Viktor Lipkov går begeistret i sitt aller første 17. mai-tog.

– Dette er en dag for alle, sier Parviz Salimi, som er med i 17. mai-komiteen i Hønefoss.

Salimi har vært kontaktpersonen mellom mottaket og komiteen. I forkant av nasjonaldagen har de varslet om at det vil bli avfyrt salutter.

Oleksiy og familien kommer fra byen Kherson i Ukraina. En by som nå er helt under russisk kontroll.

Byen ble regnet som strategisk viktig, og ble flere ganger angrepet av russiske styrker før byen falt i begynnelsen av mars.

Familien flyktet fra byen i april, og kom seg etter hvert til Estland. Derfra tok de fly til Norge.

Nå bor de på Hvalsmoen akuttmottak, en nedlagt militærleir utenfor Hønefoss.

I dag tar de del i feiringen.

– Begynner å elske Norge

I Ukraina jobbet Oleksiy som lastebilsjåfør, og kona Oksana er utdannet lærer.

Oleksiy vil håper å få jobbe samme jobb som han hadde i hjemlandet sitt, forteller han til VG.

– Norge er et utrolig bra land. Vi kommer fra et ganske flatt område, men her er det mye mer fjell, sier Oleksiy entusiastisk.

Fremtiden er usikker. De trives i Norge, men vil også tilbake til Ukraina.

EGET BANNER: Flyktningene har laget et eget banner hvor det står «Hvalsmoen», som er akuttmottaket de bor på.

– Det er et stort spørsmål. Vi elsker landet vårt, men vi begynner å elske Norge. Vi vil aldri glemme Norge.

Det er vanskelig å planlegge hva de skal gjøre i fremtiden, siden så mye avhenger av hva som skjer i Ukraina, forteller Oksana.

Viktigst å holde familien trygg

Flyktningene fra Ukraina har laget et eget banner hvor det står «Hvalsmoen».

Bak følger ukrainere. De bærer det norske flagget og roper entusiastisk hurra til folkemengden som vinker og roper hurra tilbake.

Zhanna Lazoryshyn og hennes tre barn har også kommet fra Hvalsmoen. Hun og familien dro fra hovedstaden Kyiv dagen etter krigen brøt ut.

– På Ukrainas nasjonaldag går vi vanligvis med våre tradisjonelle klær, og vi går som regel ut og synger sanger, deltar på aktiviteter. Så det er litt som dette, men vi har ikke tog som dette, forteller Zhanna.

SLITSOM FEIRING: For Tykhon på ni måneder ble 17.mai-toget i Hønefoss litt i lengste laget.

Hennes eldste datter Nastia (11) dytter barnevognen til sin yngste lillebror foran seg. Lille Tykhon er bare 9 måneder, og ligger trygt i morens armer. I hånden holder han et lite flagg.

Det viktigste for Zhanna er at familien og barna hennes er trygge.

– Det er utrolig fint å kjenne støtten fra alle de europeiske landene. Uten det, så vet jeg ikke. Kan du forestille deg hvis du hadde måttet dra fra alt, dra uten noen eiendeler til et annet land? Dette betyr alt.

Vil ta del i feiringen

Toget strekker seg rundt om i Hønefoss sentrum og avsluttes i en liten park. Der er det satt opp en scene og flere boder med mat.

På armen til Zhanna har Tykhon sovnet. En times tur rundt i byen var mer enn nok.

FEIRER: Zhanna og hennes tre barn avsluttet feiringen med pølser og muffins.

Storesøster Nastia står og venter ved barnevognen mens mamma Zhanna kjøper mat. Nastia håper på å få en is, og aller helst sjokoladeis.

– Jeg liker all sjokolade, så is og kanskje topping og nøtter, sier Nastia.