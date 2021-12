LEI SEG: Henning Holstad leder for Alternativ Jul må avlyse årets arrangement på grunn av smitterestriksjoner. Her på et bilde fra 2016.

Må avlyse jul for de aller svakeste: − Jeg er lei meg

På grunn av de nye coronarestriksjonene så blir Alternativ Jul avlyst i år – som i fjor.

Publisert: Nå nettopp

– Det var dessverre ingen vei utenom, sier Henning Holstad, leder av Alternativ Jul til VG.

Organisasjonen skulle tatt imot rundt 2500 gjester i løpet av julen, men med de restriksjonene som ble innført 2. desember, har de ingen mulighet til å gjennomføre arrangementet i Oslo Kongressenter på julaften.

«Det er meget leit at vårt sosiale arrangement for uteligger-, rus- og gatemiljøet i Oslo må avlyses nok en gang. Mange ensomme, og andre som ikke har noen å feire jul med, og som har søkt til vårt arrangement, må vi også i år dessverre skuffe.», skriver Holstad på organisasjonens nettsider.

Han forteller at de skulle delt ut over 2000 julegaver, servert deilig julemat, gått rundt juletreet og hatt opptredener av kjente artister.

– Dette er en juletrefest for de svakeste i samfunnet vårt. Jeg vet ikke om noen andre som har et tilsvarende arrangement. Jeg tror vi er unike ved å gjøre det på denne måten.

Sendt beskjed til alle

Ifølge Holstad er Alternativ Jul det eneste stedet hvor det ikke legges noen begrensning på hvilken tilstand gjestene måtte være i når de kommer.

– Alle er velkomne hos oss. Vår erfaring er at alle oppfører seg fint på vårt arrangement, sier han.

Holstad, som til vanlig jobber som næringslivskonsulent og kontroller har vært med helt fra starten av dette arrangementet som ble innstiftet for over 50 år siden.

Det første julefeiringen ble holdt i Jacobs Kirke. Deretter holdt de til hos Oslo KFUM før de for 15 år siden flyttet til Oslo Kongressenter i Folkets Hus.

– Jeg er lei meg for at dette skjer for andre år på rad. Lei meg for gjestene og lei meg på vegne av de 200 i vertskapet som hadde gledet seg til denne julefeiringen.

Får suppe og vafler

Holstad forteller at det foreløpig påmeldt 670 til festen og det nå er sendt ut e-poster til alle.

– Jeg har allerede fått tilbakemeldinger om at folk synes dette er leit. Det å være alene 24. november kan kanskje gå greit, men den 24. desember er det ikke så bra, sier han.

Han vil gjerne hilse til gjestene som ikke kan komme.

– Vi ønsker alle en riktig god jul. Ta vare på dere selv, se fremover og så lover vi å være der neste år.

Et lite plaster på såret er at en liten gruppe av vertskapet vil være til stede på Youngstorget på julaften fra klokken 15 til 24. Der vil de møte dem som ikke har fått med seg avlysningen, og det blir servert litt suppe og nystekte vafler.