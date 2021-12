USIKRE: En stor andel av dem som stemte på Jonas Gahr Støres Ap i september, er nå usikre. Høyre-leder Erna Solberg har vind i seilene.

Velgerne rømmer fra Støre og Vedum: − Folk er utålmodige og engstelige

Flere enn 180.000 av dem som stemte på regjeringspartiene Ap og Sp i valget i september, har nå satt seg på gjerdet. Høyre gjør et byks og er klart største parti.

Det viser VGs partibarometer for desember, som er utført av Respons Analyse.

– Hvorfor flykter velgerne fra Ap?

– Folk står i en veldig krevende situasjon nå med både strømkrise og strenge coronarestriksjoner. De er utålmodige og har store forventninger til regjeringen. Det tar vi på største alvor og jobber hver dag for å løse utfordringene for folk, skriver partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) i en SMS til VG.

Den største stemmetyven er gjerdet, men Ap lekker også rundt 100.000 velgere til Høyre og SV.

– Nå er dette en enkelt måling, men jeg tror noe av årsaken er at folk er utålmodige og engstelige for den usikkerheten de nå opplever. Vi setter inn kraftfulle tiltak, men det tar og litt tid før de merkes.

Strøm og corona

Velgerflukten har skutt fart den siste måneden. Det viser lojalitetstallene til regjeringspartiene:

I november svarte 84 prosent av de som stemte på Ap ved valget at de ville gjort det igjen. I desember er Ap nede på 68 prosent – og har tapt 250.000 velgere på tre måneder.

Sps lojalitet var på 86 prosent i november. I desember synker tallet til 62 prosent, et tap på 150.000 velgere.

Til sammen ville de to regjeringspartiene kun fått 59 stortingsmandater hvis dette var valgresultatet, 17 færre enn i dag. Det er langt unna flertallet på 85 mandater eller mer – også med støtte fra SVs 19.

FALLER: Arbeiderpartiet, her ved partisekretær Kjersti Stenseng og leder Jonas Gahr Støre.

– I november hadde dere fortsatt høy lojalitet. Hva har skjedd den siste måneden?

– Den siste måneden har vært preget av strømkrise, økende smitte og strengere tiltak mot corona. Regjeringen tar ansvar i en krevende situasjon, men mange er utålmodige, og det forstår jeg godt, skriver Stenseng.

Lille Sp

Senterpartiet blir forbigått av både Frp og SV i målingen, og er landets 5. største parti.

– Vi har et større potensial enn denne målingen. Valgresultatet var det nest beste i partiets historie, og Hurdalsplattformen gir et godt utgangspunkt for de neste fire årene. Folk er utålmodige, og det med god grunn etter åtte år med Høyre-regjeringens sentraliseringsiver. Nå har regjeringen lagt frem kraftfulle grep for å hjelpe folk med de høye strømprisene. For Senterpartiet vil det være viktig at vi får en totalgjennomgang av energipolitikken, inkludert kablenes påvirkning. Så skal vi hver dag jobbe for å gjøre oss fortjent tilliten folk ga oss i stortingsvalget, som bygger på tjenester nær folk, god beredskap i hele landet og nasjonalt eierskap til naturressursene, sier Sps parlamentariske nestleder, Geir Pollestad, til VG.

PÅ FØRSTE RAD: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Stortinget.

Store SV

SV-leder Audun Lysbakken har derimot all grunn til å juble.

– SVs fremgang viser at vi valgte riktig i Hurdal og at vi er i stand til å levere resultater, sier han til VG.

– Vanligvis er jeg ikke så opptatt av målinger tre år og ni måneder før neste valg. Men vi har tatt noen viktige veivalg i høst, da er det betryggende og inspirerende for oss med gode målinger. Det viser at mange rødgrønne velgere mente at vi har valgt riktig.

– Har regjeringspartiene drevet villedende markedsføring om store endringer?

– Jeg advarte mot dette tidlig, at det ville være en forskjell på en regjering med eller uten SV. Og at vi ville bruke en nøkkelposisjon til å påvirke. Det har vi vist at vi kan, sier Lysbakken.

JIPPI: SV-leder Audun Lysbakken får se titallet på denne målingen.

Høyre størst

– Det er lenge til neste valg, men vi er glad for høyere oppslutning og vil slåss for å beholde disse velgerne. Regjeringspartiene sender velgere tilbake til oss når de øker skatten og folk ser den manglende satsingen på kunnskap i skolen, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

Hun tror at deler av regjeringspartienes betydelige tilbakegang handler om pandemi, strømpriser og andre saker som kommer opp:

– Det har fått flere vanskelige saker. Vi er inne i tøffe tider. Folk har det litt krevende. Det kan være en forklaring, sier hun.

– Jeg tror også at Ap oversolgte et regjeringssamarbeid som skulle skape stabilitet med tre partier. Det klarte man ikke og landet fikk en mindretallsregjering, legger Solberg til.

STØRST: Høyre gjenvinner førsteplassen på denne målingen. Her ved partileder Erna Solberg på plassen sin i stortingssalen.

Dette viser tallene:

Av dem som stemte Ap i september, svarer 14,2 prosent at de nå er usikre . Det tilsvarer 111.000 velgere.

Av dem som stemte Sp i september, svarer hele 17,3 prosent at de nå er usikre . Det tilsvarer 70.000 velgere.

SV ser ut til å ha lykkes godt med sin strategi om å stå utenfor regjeringen: Partiet øker til hele 10,4 prosent, blir det 4. største partiet og bare drøyt tre prosent av velgerne fra september svarer at de nå er usikre på sitt partivalg.

For småpartiene er det små endringer : KrF og MDG er fortsatt under sperregrensen, mens Venstre klorer seg fast over – på fire prosent. Rødt har vokst fra 4,7 i valget til 6,1 på denne målingen.

Høyre er klart større enn Ap både på Østlandet og på Sør- og Vestlandet. Bare i Trøndelag og Nord-Norge er Ap større enn Erna Solbergs parti.

Regjeringen er langt unna flertall med kun 59 mandater. Selv om SV øker fra 13 til 19 mandater, holder ikke det for å nå 85.

Regjeringspartiene kan danne flertall sammen med SV og enten Rødt eller Venstre.

Dette er den laveste samlede oppslutningen for Ap og Sp i en Respons-måling siden før valget i 2013, med unntak av en enkeltmåling i 2018.

