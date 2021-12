Dette er regjeringens nye økonomiske tiltak

Bedrifter og arbeidstakere rammes igjen av corona-innstramminger. Nå legger regjeringen frem en rekke økonomiske tiltak for å lette på byrden.

– Det som er viktig er å komme med tiltak som skaper mest mulig trygghet for folk. Det er veldig krevende dager, og målet for regjeringen er å gjøre ting minst mulig krevende, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferansen.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) var også til stede under pressekonferansen.

Utbyttestopp

E24 avslørte i høst at over halvparten av bedriftene som fikk støtte i 2020, kunne tilbakebetalt hele støttebeløpet og fortsatt unngått tap.

Dette vil regjeringen hindre at skjer igjen, og bedrifter som går med overskudd i 2021 vil bli pålagt å betale tilbake støtte de får for november og desember.

– Den har fungert godt, men den har også bidratt til å flytte pengene til bedrifter som ikke trenger den støtten. Vi vil støtte bedriftene som faktisk har tap. Det er for å sikre at skattebetalernes penger brukes der behovet er størst, sier Vestre.

Dette er de økonomiske tiltakene fra regjeringen:

Næringsliv

Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen, blant annet begrensninger for utbytte.

Støtte for inntil 100 prosent for tapt varelager, for eksempel for varer som går ut på dato.

Det innføres støtte til tapt varelager. Bedrifter kan få inntil 100 prosent av tapt varelager dekket. Det gjelder for eksempel varer som går ut på dato

Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)

Gjeninnføre lånegarantiordningen.

Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.

Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.

Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.

Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.

Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022.

– Det er viktig å understreke at vi vil strekke oss langt for å hjelpe næringslivet som blir skadelidende for tiltakene vi setter inn, sier næringsminister Vestre.

Kultur, idrett og frivillighet

Forlenge kompensasjonsordningen for kultursektoren. (400 mill.)

Gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren, 8. desember 2021 – 31. mars 2022. (300 mill.)

Øke bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og øke dekningsgraden fra 50 til 70 prosent.

Øke bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. (600 mill.)

– La meg være krystallklar: vi her er for dere gjennom hele krisa. Men dere som representerer kultur idrett og frivillighet er forskjellige og har ulike behov, sier kulturminister Trettebergstuen.

Les mer: 1,1 milliard ekstra til kulturfeltet

Kommunesektoren

Forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter til og med mars 2022.

Kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for samlede merutgifter og mindreinntekter som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak.

Arbeidsgruppen som vurderer merutgifter og mindreinntekter videreføres for 1. halvår 2022.

Fylkeskommunene vil få kompensert netto merutgifter/mindreinntekter til kollektivtransport fram til og med mars 2022 dersom dette overskrider de midlene som er allerede er foreslått bevilget til formålet.

Arbeidstakere

Forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2022.

Forlenge midlertidige ordninger for ledige og permitterte ut februar 2022, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser.

Doble antall dager med omsorgspenger også i 2022.

Åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid-19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.

Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.

Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder, når dette er mulig er mulig å gjennomføre for Nav og ut februar 2022.

Redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 pst til minst 40 pst redusert arbeidstid ut februar 2022.

Høyre-Bru: Bra

Høyres nestleder Tina Bru sier at Høyre støtter regjeringen i å innføre kompensasjoner for næringsliv og ansatte i den situasjonen landet er i nå.

– Folk og bedrifter trenger raskt å få forutsigbarhet for de kommende månedene. Det viktige for oss er at de bransjene som nå rammes hardest av tiltakene fra regjeringen får hjelp, og vet hva de har krav på, sier Bru.