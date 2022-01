Etterlyser januar-penger til studenter

Før jul lovet regjeringen strøm-støtte til studenter i januar. Men hverken Lånekassen eller Kunnskapsdepartementet har noe å gi – ennå. Nå ber flere om fortgang.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

– Vi vet at mange studenter sitter og fryser og teller kronene. Vi er avhengige av en rask løsning her, leder Tuva Todnem Lund i Norsk Studentorganisasjon til VG.

For en måned siden sa utdanningsminister Ola Borten Moe i VG at studenter skulle få 3000 kroner i ekstra lån, og at 1200 kroner av dette skulle gjøres om til stipend.

Han opplyste at ordningen skulle være tilgjengelig gjennom lånekassen raskt og at pengene skal kunne utbetales nå i januar.

Lovet studenthjelp raskt: Utdanningsminister Ola Borten Moe.

– Det er viktig for oss å komme studentene i møte på en god måte. Vi kommer til å legge frem denne saken for Stortinget med en gang, sa Borten Moe den 8. desember.

Men siden har det vært stille. Lånekassen opplyser til VG at de ikke har noen informasjon om denne ordningen.

Kunnskapsdepartementet opplyser at de ikke har mer informasjon før regjeringen har lagt frem saken for Stortinget, men kan ikke si noe om hvilken dag det blir.

Høye strømregninger er krevende for mange studenter.

Ber om fortgang

Utdanningspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård, er overrasket over at studentene ennå ikke har fått hjelp.

– Regjeringen bør komme raskt til Stortinget med denne saken. Studentene og vi i opposisjonen har vært tålmodige nok i denne saken, nå venter vi på regjeringen. Nå må de få fortgang i saken, sier Øvstegård.

Freddy Andre Øvstegård (SV).

Han understreker at det viktigste er at ordningen kan stables raskt på bena, slik at studentene får hjelp. Men:

– Norske studenter er allerede gjeldstynget. Jeg ønsker at de som trenger det skal få et stipend, ikke at de må låne enda mer. Vi må også få en ordning som ikke er så komplisert og byråkratisk, sier Øvstegård.

Forvirring om stipend-del

Før jul presiserte Arbeiderpartiet at den varslede studentstøtten kunne fås kun som stipend, men at da måtte man først søke om lån.

– Slik ordningen ble skissert før jul, var den unødvendig klønete. Skal flere tusen studenter effektivt kunne få glede av dette, må det gjøres mer forståelig, sier Øvstegård.

Studentleder: Ikke fornøyde

Tuva Todnem Lund er leder i NSO.

– Studenter er en gruppe med svært dårlig kjøpekraft. Mange av oss har ikke økonomien til slike uforutsette ekstrautgifter som enorme strømpriser blir. I kombinasjon med at mange av oss nå permitteres fra deltidsjobbene våre, og ikke har rett på dagpenger, er situasjonen vanskelig for mange, sier leder i Norsk Studentorganisasjon Tuva Todnem Lund.

Hun krever at støtten gis som stipend.

– Vi vet at studenter har slitt med høye strømregninger hele høsten, sier understreker Todnem Lund.