DEMONSTRERER I DAG: I fjor sto Tina Skarbøe foran Stortinget for å jobbe for bedre fødselstilbud. I dag etter søkelyset også på barselomsorgen.

Har syv krav til helseministeren: − Håper flere kvinner slipper å gå gjennom det jeg opplevde

En dramatisk fødsel og en tung fødselsdepresjon har preget Tina Skarbøe (34). Hun er en av mange kvinner som onsdag overrekker helseministeren syv krav for bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For ett år siden sto hun foran Stortinget med denne plakaten. #Jeg føder ikke alene.

Det var pandemi, ikke lov å samles, så hun sto mutters alene med plakaten. Under posten på Instragram skrev hun «budskapet er viktig selv om vi ikke kunne samles tusenvis av fødekvinner- og partnere». Med 43.000 følgere kom budskapet ut likevel.

Onsdag ettermiddag skal hun til Stortinget igjen. Ikke alene, men sammen med kvinner fra 14 ulike organisasjoner, skal hun ikke bare snakke, men rope til norske politikere at «nok er nok».

Kravene er en bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Sammen skal kvinnene overrekke helseminister Ingvild Kjerkol syv krav for en bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg – se dem her:

Info Dette er kravene: 1. Nok penger, nok folk og nok plass. Ny finansieringsmodell som sikrer kvalitet, kontinuitet og tid til omsorg i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen 2. Et samlet lovverk for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen som sikrer og styrker kvinners rettigheter 3. Lik rett til et godt tilbud i hele landet. 4. Styrket oppfølging av mors fysiske og psykiske helse. Dette omfatter som et minimum hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, en strukturert etterkontroll, tilbud om sjekk og opptrening hos fysioterapeut 5. Helhetlig omsorgsmodell med kontinuitet. Det innebærer at kvinner følges av den samme jordmoren eller et lite team av faste jordmødre gjennom svangerskapet, i fødsel og i barseltiden 6. Kvinnesentret svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 7. Familievennlig tilbud. Det innebærer blant annet at man inkluderer partner/støtteperson i svangerskapsoppfølging, under hele fødselen, i barseltid og ved oppfølging på helsestasjon når mor ønsker det. Vis mer

– Dette gjør jeg fordi jeg håper flere kvinner slipper gå gjennom det jeg opplevde i løpet av to fødsler og barseltid, sier Tina Skarbøe.

Hun ble mamma for første gang i 2018. Det var en dramatisk fødsel som endte med keisersnitt og tunge timer alene på postoperativ avdeling før barnefaren fikk komme - kun i besøkstiden.

– Jeg var førstegangsfødende og følte meg så alene, forteller hun.

TOBARNSMOR: Tina Skarbøe har hatt utfordringer i barseltiden og synes ikke det offentlige tilbudet er godt nok.

På seksukers kontrollen handlet samtalen om baby og prevensjon.

– Ingenting om hvordan kroppen min fungerte etter keisersnittet, eller hvordan jeg opplevde situasjonen som førstegangsmor etter en dramatisk fødsel, sier hun.

ETTER FØDSEL: – Jeg skulle gjerne hatt bedre oppfølging i barselperioden. Det er en sårbar periode, påpeker Tina Skarbøe.

Depresjonen kom etter ti måneder. Tårene og mangelen på glede. Det som gjorde henne glad tidligere, var plutselig helt likegyldig.

Hun ble redd for å dø, fikk panikkanfall og visste ikke hva som var naturlig og hormonelt, og hva som var en depresjon. Hvem innenfor barselomsorgen skulle hun snakke med?

– Ingen innen barselomsorgen. Det endte med at jeg ringte psykisk helsehjelp i Bærum for å få samtaler. Jeg gikk der i et halvt år. Det var som å få sol i ansiktet igjen etter lang tid i et mørkt rom.

Barselopprøret

– Vi ble mødre i pandemien og opplevde at det ikke var noen barselomsorg i det hele tatt. Vi ble bare sendt hjem, erfarer Aïda Leistad Thomassen.

Sammen med Cecilia Ingulstad startet hun organisasjonen «Barselopprøret» på Instagram i februar 2021. Nå har den uavhengige organisasjonen 13 000 underskrifter som ønsker bedring av barselomsorgen.

– Når vi snakker om barselomsorg, snakker vi om omsorgen som er rettet mot mor, understreker Aida.

– Her er det mye å ta tak i.

Hun eksemplifiserer:

– Kvinner rapporterer om at lengden og kvaliteten på barseloppholdet på sykehuset varierer sterkt. Hjemmebesøk av jordmor er det kun fire av ti som får. Seksukerskontrollen har i lengre tid vært kritisert for ikke å svare på de behovene kvinner har etter svangerskap og fødsel, hverken fysisk eller mentalt. I tillegg har det kommet en ny studie som viser at en tredjedel av kvinnene som fødte under pandemien har høy score på depressive symptomer.

– Dere mener barselomsorgen har blitt dårligere?

– Den har blitt gradvis dårligere, og det at kvinnene ikke fikk ha med partner under fødselen under pandemien, gjorde at de fødende mistet det siste sikkerhetsnettet de hadde, mener Leistad Thomassen.

Mange involverte

Det er Barselopprøret, sammen med Bunadsgeriljaen, som jobber for bedre fødetilbud, og podkasten Femihelse som har tatt initiativ til dagens demonstrasjon og overrekkelse av krav til helseministeren.

INITIATIVTAGERE: Fra venstre: Helene Svabø fra Femihelse, Sigrun Stenseth fra Femihelse, Marie Grødahl Brekkan fra Bunadsgeriljaen, Anja Solvik fra Bunadsgeriljaen, Aïda Leistad Thomassen fra Barselopprøret og Cecilia Ingulstad fra Barselopprøret

I ryggen har de 14 ulike organisasjoner som har kommet med innspill til kravene om bedre svangerskap-, fødsel- og barselomsorg. Blant annet jordmødrene.

– Det har ulmet i langt tid, og det er derfor et stort behov for å bedre tjenestene, mener Leistad Thomassen.

– Hva er det viktigste å fortelle helseministeren?

– Behovet for å gjøre noe med det strukturelle. Nok penger, nok plass og nok folk. Problemet er fragmenteringen der ingen ser helheten og ingen tar et helhetlig ansvar.

Hun viser for eksempel til at sykehuset, eid av et helseforetak, skal forsikre om at barselkvinnen får hjemmebesøk av jordmor etter hjemkomst.

– Men det er kommunen, med sin økonomi og prioriteringer, som har ansvaret for jordmortjenesten. Slik blir det lett ansvarsfraskrivelse fra alle parter, mener hun.

Jordmødre slo alarm i fjor: Rekker ikke spise og gå på toalettet

Opp til den enkelte

Februar i fjor var Tina Skarbøe høygravid igjen. Hun tok aktive grep for å slippe havne i en samme vonde situasjon som sist. Hun gikk hun på fødselsforberedende kurs, bestilte time hos psykolog og engasjerte seg for at barnefaren kunne få være med på fødselen i coronaen.

Det gikk bra denne gangen, men hun slet med ammingen.

– Han hadde stramt tungebånd, vansker med å få i seg nok mat og sov ikke om natten, forklarer Tina.

Løsningen hennes ble en privat familieklinikk og ammeklinikken, som kom hjem til familien.

– Hjelpen var fantastisk og helt uvurderlig for at både jeg, sønnen min og resten av familien skulle få en fin barseltid. Men det var privat og bare ammeveiledningen kostet 1700 kroner. Ikke alle har anledning til å betale det. Hjelp til en god barseltid burde være gratis, sier hun.

Helseminister Ingvild Kjerkol sier til NRK at hun vil møte demonstrantene foran Stortinget og motta de syv kravene, men er tilbakeholden på om de får gehør for sine forslag:

– Jeg vil vurdere de syv kravene når jeg mottar dem, sier Kjerkol.