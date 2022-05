STEMMERETT: 16-åringene ved Edvard Munch videregående skole, Sofie Norland Standal, Tomas Shaw Bjerkestrand og Rim Sophie Khalid mener at de burde ha stemmerett.

Stemmerett for 16-åringer: − Vi har også en viktig stemme

Snart skal spørsmålet om 16-åringer bør ha stemmerett behandles i Stortinget. Ungdommene VG prater med er samstemt i hva de mener.

16- åringene ved Edvard Munch videregående skole er spent på hva resultatet blir når stemmerett skal behandles i Stortinget den 1. juni.

For det mener de alle tre at de burde ha.

– Vi har levd i dette samfunnet i 16 år. Vi vet hvordan det fungerer til en viss grad, vi har meninger og vi engasjerer oss i ting som angår oss, så vi burde være med å bestemme vi og, sier Sofie Norland Standal.

Det er venninnen Rim Sophie Khalid enig i.

– Vi har også en viktig stemme som kan påvirke samfunnet. Personlig synes jeg det er litt dumt at en 40 år gammel person skal bestemme hva slags skolepolitikk det skal være, sier hun.

Tror ikke alle lengter etter en stemmerett

Alle tre er engasjerte og følger med på det som skjer, men tenker også at mange på deres alder kan virke mindre engasjerte i politikk.

– Men alle er det til en viss grad. Alle er engasjert i ting som angår dem, enten det er prisen på maten i kantinen, klima eller hva bensin til mopeden din koster, sier Standal.

Ungdommene føler seg også modne nok til å ta gode valg.

– Personlig føler jeg meg moden nok, men hvis jeg ser på klassekameratene mine er det en gruppe med veldig forskjellige folk. Noen kan engasjere seg, mens andre ikke vet helt hva de mener, sier Khalid.

Klassekamerat Tomas Shaw Bjerkestrand er enig. Han tror ikke at alle 16- og 17-åringer lengter etter en mulighet for å delta i valg.

– Det er ingen grunn til at vi ikke skal ha stemmerett, men jeg tenker at majoriteten av 16-åringer egentlig ikke føler seg veldig urettferdig behandlet. Jeg tror ikke det er mange som sitter og lengter etter en stemmerett, sier han.

Han har selv snakket med venner om det, og ei venninne sa at hun ikke følte seg klar for å stemme før hun er 18 år.

STEMMERETT: Sofie Norland Standal, Tomas Shaw Bjerkestrand og Rim Sophie Khalid håper 16-åringer kan stemme i fremtiden, men har forståelse for at mange unge også ikke bryr seg.

Mener man må være 18 år

FpU er imot stemmerett for 16-åringer og mener at man må være myndig, altså 18 år og mest sannsynlig en skattebetaler, for å kunne stemme ved valg.

– Det har mye med at du i den alderen begynner å betale skatt, sier Simen Velle i FpU.

Partiet mener at man først bør få en grundig opplæring på skolen, selv om man i den alderen har gjennomgått 10 år med obligatorisk undervisning.

Han mener 16-åringer bør regnes som barn og ikke ha et ansvar der man kan påvirke mange.

– Det viktigste er at man har en tydelig skillegrense på myndighetsalderen. Det mest naturlige er når det skillet kommer blir man ansett som voksen, sier han.

Unge Høyre er enig med FpU.

– Stemmerettsalder bør være den samme som myndighetsalder. Du bør kunne bestemme over eget liv, før du kan bruke demokratisk makt over andre, sier leder i Unge Høyre, Ola Svenneby.

– Når du er 16 kan du ikke ta opp lån, for eksempel. Da bør du heller ikke kunne pålegge kommunen eller staten å ta opp mer lån, sier han.

MÅ VÆRE 18: Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby, sier 16-åringer ikke bør være med å stemme.

– Stemmerett handler ikke om hvor moden du er

AUF-leder Astrid Hoem mener myndighetsalder ikke er et viktig argument, og synes at alle i denne aldersgruppen burde ha stemmerett.

– Stemmerett handler ikke om hvor moden du er. Hvis det gjør det, burde også 70-åringer i kommentarfelt mistet stemmeretten. Men sånn er det heldigvis ikke. 16-åringer kan ta lappen, flytte hjemmefra og bli dømt, og da bør dem også bidra til å stemme, sier hun.

Hoem tror at unge voksne i denne alderen vil bruke stemmeretten sin aktivt, og at de som starter tidlig med å stemme, fortsetter med dette og på den måten styrker demokratiet.

– Vi ser verden over at demokratiske samfunn er under angrep fra antidemokratiske bevegelser. Denne negative utviklingen kan kun stoppes gjennom å sikre en sterk demokratisk beredskap, sier hun.

VIKTIG FOR DEMOKRATIET: Leder i AUF, Astrid Hoem, mener at 16- og 17-åringer i valg vil være med på å styrke demokratiet.

AUF mener at når man har gått 10 år på obligatorisk grunnskole og fått demokratisk opplæring skal man også kunne få stemme.

I tillegg er det de unge som i større grad blir påvirket av det som stemmes over i kommune- og fylkestingsvalg, blant annet ved at de bruker kollektivtrafikk, kultur og idrettstilbud.

– Vi krever at Arbeiderpartiet går inn for stemmerett for 16- og 17- åringer og vi forventer at de gjør det når det skal behandles i Stortinget, avslutter Hoem.