RAS: Her sto det egentlig flere naust. Vidar Nøttveit sin familie eier to av naustene som ble smadret.

Ekstremværet treffer Norge – flodbølge smadret fire naust

Det varslede ekstremværet «Gyda» har truffet landet med full styrke. I Modalen har et steinras vasket vekk fire naust.

Onsdag morgen meldte «Gyda» sin ankomst. Oversikten til Meteorologisk institutt viser farevarsler flere steder i landet. Ekstremværet bringer med seg mildvær, vind og enormt mye regn.

– At vi har så mange naturfarevarsler ute på samme tid er svært uvanlig, sier vaktleder og snøskredvarsler i NVE, Jostein Aasen, til VG.

I Modalen kommune på Vestlandet har det gått et steinras som har smadret fire naust, skriver Avisa Hordaland. I tillegg er det meldt om flere skader på hytter og naust lenger ut i fjorden, helt opp til en kilometer unna rasstedet.

Vidar Nøttveit sin familie eier to av naustene som havnet på sjøen. Han bor i Bergen, men har hytte i Modalen og var der siste for noen dager siden. Det er usikkert når raset gikk, men trolig har det skjedd i løpet av natten.

– Det har vært et steinas som har skapt en flodbølge som har vasket vekk fire naust. Alt er vekke, grunnmuren er helt borte. Jeg har ikke opplevd et så stort ras før. Det er ikke så mye å gjøre med det, det viktigste er at ingen ble skadet, sier Nøttveit til VG.

Ekstremværet har fått NVE til å sende ut varsler om flom, skred, sørpe- og jordskred på høyeste nivå. Det betyr at slike forhold ikke skjer oftere enn hvert 50 år.

– Det er foreløpig meldt inn et par mindre flomskred og ett sørpeskred i Vestland fylke. Flere sørpe- og jordskred forventes med fortsatt kraftig nedbør utover kvelden og natta, sier Johan Kristofers vakthavende på jordskredvarslingen i NVE klokken 1800.

Klokken 15.26 melder Vegtrafikksentralen at de stenger syv fylkesveier grunnet rasfare på Vestlandet.

– Vi kan forvente at det blir ekstremt mye vær, sier vakthavende meteorolog Martin Granderød til VG.

Ifølge statsmeteorologen er det ventet 80 til 120 millimeter nedbør i løpet av 24 timer i deler av Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Lokalt kan det komme 150 millimeter nedbør. Da snakker vi såpass mye regn at det er behov for å beregne forebyggende tiltak, sier Granderød.

To hus evakuert

I Sunndal fører en ispropp i elva Driva til evakuering av to bolighus, skriver NTB. Isproppen oppsto før jul, og kommunen har fulgt med den siden.

Evakueringen skjer etter anbefaling fra NVE, meldte politiet i Møre og Romsdal klokken 14.46 onsdag. Politiet var da på stedet og bisto.

I utgangspunktet evakueres husstandene fra onsdag ettermiddag og fram til fredag ettermiddag. Dersom vannstanden i elva synker eller isproppen løsner, kan evakueringen avsluttes tidligere, skriver Sunndal kommune.

LAVER NED: Meteorologisk institutt forventer fra 80 til 120 millimeter nedbør i løpet av et døgn i Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

Mange store og middels store naturlig utløste snøskred er observert i Jostedalen onsdag ettermiddag. Middels store naturlig utløste snøskred er observert i Romsdalen, på Sunnmøre og i Indre Fjordane.

Fra klokken 20 onsdag stenges veien mellom Eidsdal og Geiranger på grunn av rasfare, skriver NTB. Fra før er Langvatn-Geiranger vinterstengt.

Dermed er det ingen veier inn eller ut av Geiranger i Stranda kommune åpne. Ifølge Vegvesenet skal det gjøres en ny vurdering klokken 10 torsdag.

Flere av Telia sine basestasjoner er ute av drift på grunn av uværet Gyda.

Telia har basestasjoner som er rammet i Troms og Finnmark, Nordland, Viken og Vestfold og Telemark, skriver NRK.

VIND: Deler av taket på en semitrailer ble revet bort som følge av kraftig vind på utsiden av Sortland i Nordland onsdag.

Flere stengte veier

Ekstremværet «Gyda» skaper krevende kjøreforhold og mange stengte veier flere steder i landet. Mange fergesamband er også innstilt.

Disse fjellovergangene er stengt:

E6 Saltfjellet i Saltdal/Rana

Riksvei 15 Strynefjellet i Stryn/Skjåk

E10 Bjørnfjell i Narvik

E69 Skarsvåg - Nordkapp

Riksvei 13 Vikafjellet i Voss/Vik

Fylkesvei 51 Valdresflye i Øystre Slidre/Vågå/Vang

Fylkesvei 98 Ifjordfjellet i Lebesby/Gamvik/Tana

F5ylkesvei 53 Tyin - Årdal

«Gyda» fører også til at posten blir forsinket flere steder i Nord-Norge, skriver Posten i en pressemelding.

– Vi forsøker etter beste evne å få levert ut all post, men hensyn til værforhold og sikkerheten til de ansatte må komme først. Flere steder er det nå både uforsvarlig og praktisk umulig å få levert ut dagens post, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen.