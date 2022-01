LAVER NED: Meteorologisk institutt forventer fra 80 til 120 millimeter nedbør i løpet av et døgn i Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

Ekstremværet treffer Norge - flere fjelloverganger stengt

Det varslede ekstremværet «Gyda» har truffet landet med full styrke onsdag morgen. Flere ferge- og fjelloverganger er stengt som følge av uværet. Rådet fra meteorologene er klart: – Unngå unødvendige reiser!

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

Saken oppdateres

– Værfenomenet som kommer i morgen er det vi kaller en atmosfærisk elv. Det er vind i høyden som drar med seg mye nedbør kombinert med fuktig og mild luft, sa vakthavende meteorolog, Julie Solsvik Vågane, ved Meteorologisk institutt til VG tirsdag.

Onsdag morgen har «Gyda» meldt sin ankomst.

– Krevende vær

Hurtigruten Expeditions-skipet Fridtjof Nansen med 398 personer ombord har hatt en grunnberøring sør for Måløy. Skipet har kommet seg til havn.

– Det er meldt om en grunnberøring, men det er ikke rapportert om at de trenger bistand eller at skipet er skadet eller har tatt inn vann, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

– Skipet har tatt seg trygt til havn i Måløy. Lokalt politi og 110-sentral er varslet. Det er svært krevende vær i området, og slikt sett ikke overraskende at noe sånt kan skje, sier Viste.

Operasjonsleder Tom Johannessen ved Vest politidistrikt sier de er på vei til stedet.

– Vi drar til stedet for å gjøre undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd og for å snakke med kapteinen. Det er ingen meldinger så langt om at noen er skadet eller trenger hjelp, sier han.

Han sier skipet kom seg til havn ved hjelp av en redningsskøyte.

Stengte fjelloverganger

Flere fjelloverganger er stengt som følge av været. Riksvei 13 Vikafjellet er stengt frem til fredag grunnet uvær. Fylkesvei 53 mellom Tyvin og Årdal er også stengt grunnet været. På 134 Haukelifjell er det kolonnekjøring onsdag.

I Nordland er det kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet, melder Vegtrafikksentralen.

Info Stengte fjelloverganger Vegstrafikksentralen Vest melder om flere stengte fjelloverganger og kolonnekjøring på grunn av uvær. E134 Haukelifjell: Kolonnekjøring

Rv13 Vikafjellet: Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering fredag klokken 09

Fv 53 Tyin - Årdal: Stengt på grunn av uvær

Fv 50 Aurland - Hol: Stengt på grunn av uvær Samtidig melder Vegtrafikksentralen midt at fergesambandet Borgan-Ramstadlandet er innstilt inntil videre grunnet værforholdene. Vis mer

Tirsdag sendte Meteorologisk institutt ut råd til personer som bor i områder som er berørt av ekstremværet.

Sjekk at vannet kan renne fritt gjennom takrenner og kumlokk

Vær obs på vann i kjeller, fjern verdisaker

Ikke dra ut i småbåt

Vær forberedt på at du kan miste strømmen over lengre tid

Unngå unødvendige reiser

Mange fergestrekninger er foreløpig innstilt grunnet vind og vær onsdag morgen.

– Fergesambandet Nesna-Nesnaøyene innstilt inntil videre, skriver Vegtrafikksenstralen Nord på Twitter onsdag morgen.

Fergen mellom Svolvær og Skrova, samt Igerøy og Horn er også stengt, opplyser sentralen. Se lister over alle innstilte avganger her.

På nettsiden til Meteorologisk institutt er listen over farevarsler lang.

I Møre og Romsdal og deler av Trøndelag er det nå rødt nivå både for ekstremregn og flomfare.

Det er også pågående farevarsel for storm i store deler av kyststrøkene i Nordland.

Norges vassdrags- og energidirektorat har satt ut flom- og skredvarsel på oransje og rødt nivå for Vestlandet og Midt Norge.

– Oransje nivå betyr at det er en situasjon som forekommer sjeldent. Det krever beredskapsmessige forberedelser. Vi forventer omfattende oversvømmelser og erosjonsskader, sa Anne Ellekjær Stavang, flomvakt i NVE til VG tirsdag.