HOLDEN-GRUPPE: Steinar Holden (t.v.) skal igjen få lede regjeringens ekspertgruppe. Her sammen med statsminsiter Jonas Gahr Støre i 2015.

Ny ekspertgruppe skal vurdere konsekvensene av coronatiltak

Det nye utvalget, ledet av Steinar Holden, skal både vurdere konsekvensene av tiltak og bidra med innspill til den pågående håndteringen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Regjeringen har nedsatt en ny ekspertgruppe som skal belyse og vurdere samfunnsmessige konsekvenser av smitteverntiltak. Det skriver regjeringen på sine hjemmesider torsdag.

Ekspertgruppen skal bidra med innspill og vurderinger både til den pågående håndteringen av coronapandemien, vurdering av tiltakspakker og innspill til strategien for å leve med coronaviruset, heter det i utvalgets mandat.

– Nå har pandemien vart i snart to år. Smitteverntiltakene har store konsekvenser for hele samfunnet og for vår økonomi. For å kunne håndtere pandemien på en mest mulig forutsigbar måte fremover, trenger vi mer kunnskap om de samfunnsmessige konsekvensene av tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.

Rapporten skal leveres senest innen utgangen av mars, men delrapporten kan bli publisert tidligere.

Vil ha mer forutsigbarhet

Ekspertgruppen skal ledes av økonomiprofessor professor Steinar Holden, de øvrige medlemmene er ikke kjent ennå.

Fra før av har Holden ledet det egjeringsoppnevnte Holden-utvalget, som i tre runder evaluerte de samfunnsøkonomiske konsekvensene av smitteverntiltak. Den siste rapporten ble levert i mars 2021 – for nesten et år siden.

I et intervju med VG søndag uttalte Holden at han mener vi vet for lite om konsekvensene av coronatiltakene.

I november foreslo FHI at det skulle nedsettes et utvalg som kunne se på kostnader og nytte ved tiltakene og i romjulen sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det har vært for lite forskning på tiltak under pandemien, og for lite systematisk kartlegging av tiltaksbyrde.

– Vi ønsker større forutsigbarhet for sektorene som rammes hardt av coronatiltakene. Vår plan er å utarbeide tiltakspakker som skal ligge klare ved utbrudd og nye virusvarianter. Det vil gjøre det enklere å kunne omstille seg raskt avhengig av smittesituasjonen og skal skape bedre forutsigbarhet. For at tiltakspakkene skal treffe best mulig, er det viktig med mer kunnskap om samfunnseffektene. Det vil ekspertutvalget bidra med, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldingen.