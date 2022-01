Slik blir corona-hverdagen for unge

Inntil 200 studenter kan samles på forelesning og inntil 30 i klasserom - men studentene er skeptiske.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

– Vi ønsker at flest mulig studenter skal få mulighet til å treffes fysisk på campus. Vi vil tillate inntil 200 studenter på forelesning og inntil 30 i klasserom der enmetersregel kan overholdes, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

For universiteter og høyskoler innebærer dette at mange studenter kan få lov å dra tilbake på campus og ha fysisk undervisning.

På videregående skole blir rødt nivå opphevet, men kommunene kan justere dette dersom smitten utvikler seg.

Skepsis til enmetersregel på campus

Henning Skau er leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter.

– Dette er et steg i riktig retning. Vi er glade for at det nå anbefales mest mulig fysisk undervisning. Men det er fortsatt en utfordring med meteren, særlig fordi våre studenter gjerne er i mindre grupper i mindre lokaler, sier Skau.

Henning Skau

Han opplyser at det viktigste nå, er å få på plass tiltakspakker for studenter som monner.

– Studenter har ikke vært prioritert på noe, hverken økonomisk eller i vaksinekøen. Det må endres nå, sier Skau.

Tuva Todnem Lund

Norges Studentorganisasjon (NSO) og leder Tuva Todnem Lund er også skeptisk til hvordan meteren skal praktiseres:

– Dette peker litt i riktig retning. Vi er glade for mer fysisk undervisning på campus. Men det er noen utfordringer her som vi er usikre på. For eksempel hvordan enmetersregelen skal håndheves og praktiseres, sier Todnem Lund.

Hun frykter at det blir for mye opp til det enkelte lærested.

– Vi er også veldig bekymret for studentene generelt. De har båret en tung bør gjennom pandemien. Vi trenger flere sosiale møteplasser som de får lov å møtes på, sier hun.

Norges største utdanningsinstitusjon, NTNU, har allerede bestemt at alle skoleeksamener til våren skal avlyses. I stedet rigger de for et opplegg med hjemmeeksamen. Før jul bestemte Universitetet i Tromsø (UiT) det samme.

Opphever rødt nivå i VGS

– Vi opphever rødt nivå og anbefaler grønt nivå, men kommunene må ta egen vurdering, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).