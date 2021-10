RIVALER: Thorbjørn Jagland ble presset ut av Ap-ledelsen av Jens Stoltenberg og hans kampfeller. Her er de sammen etter terroren mot Charlie Hebdo i 2015.

Tidligere Ap-statsminister Jagland stemte på SV i protest

Tidligere statsminister og Ap-leder, Thorbjørn Jagland, innrømmer at han stemte SV i protest da Jens Stoltenberg-regjeringen måtte gå av i 2013.

Det skriver han i sin nye bok, «År i fred og ufred», som lanseres denne uken.

2013 var det årets den Ap-ledede Jens Stoltenberg-regjeringen tapte valget og Erna Solbergs borgerlige regjering rykket inn i regjeringskontorene de neste åtte årene.

Årsaken til at Jagland stemte SV, var Jens Stoltenberg-regjeringens aktive støtte og norske bidrag til bombingene av Libya i 2011, da europeiske land bombet Libya og president Muammar al-Gaddafi ble avsatt og drept.

«Typisk for den nye tidsånden var at Jens Stoltenberg, sittende statsminister i en regjering dominert av sosialdemokratier, umiddelbart gikk inn for å sende norske jagerfly på bombetokt i Nord-Afrika. Resultatet ble en borgerkrig som førte til nye flyktningstrømmer mot Europa», skriver han.

Burde avstått

Han legger til at bombingen «ga ny vind i seilene til europeiske høyrepopulister. De sosialdemokratiske partiene kom i en skvis og ble halvveis med på ferden».

– Jeg anser den norske støtten til aksjonen i Libya som det største utenrikspolitiske feiltrinn siden andre verdenskrig. Vi hadde gjennom alle år stått opp for FN-pakten og for vedtak i FNs sikkerhetsråd», skriver han og viser blant annet til at Norge i 2001 sammen med Tyskland sa nei til å være med på invasjonen i Irak.

Han skriver at Norge burde avstått å bli med «fordi det ikke forelå noen autorisasjon fra Sikkerhetsrådet. Og fordi vår ryggmargsfølelse alltid tilsa at krig måtte være siste utvei».

Tyskland valgte igjen ikke å støtte aksjonen. De fikk med seg Nederland, mens Norge bidro aktivt under bombingen i av Libya 2011.

I KAMP: Et av de norsk F-16 jagerflyene returnerer til Souda Air Base på Kreta etter å ha sluppet bomber i «Operation Odyssey Dawn» i Libya.

Valgets kval

Jagland skriver at det i etterkant har vist seg at målet med aksjonen ikke var å skape grunnlag for en ny stat.

«Målet var å bli kvitt Gaddafi. Dette gikk lenger enn mandatet fra FNs sikkerhetsråd tilsa».

Stortingsvalget 2013 nærmet seg.

Han var også kritisk til måten regjeringen behandlet Stortinget på.

– Jeg kunne ikke stemme på et parti som hadde gått inn i dette via konsultasjoner med Stortinget på SMS og telefon.

Han forteller om valgets kval: Han ønsket at den rødgrønne regjeringen skulle fortsette og kunne ikke stemme på noen av de borgerlige partiene.

«Jeg kunne heller ikke unnlate å stemme. Stemmesedlene var hellige, det lå under huden. Jeg måtte stemme på et av de rødgrønne partiene. SV hadde gått med på bombingen, men trakk tross alt støtten da de så at aksjonen gikk lenger enn FN-mandatet. Andre alternativer fantes ikke».

Sa ikke noe til kona

Han broderer ut at mange av SVs sentrale politikere har gjort en god jobb opp gjennom.

«Jeg gikk til forhåndsstemming på kommunehuset i Risør. Tok SVs liste og la den med skjelvende hånd i stemmeurnen», skriver den tidligere Ap-toppen, som gikk av som stortingspresident i 2009.

Han rettferdiggjør sitt 2013-SV-valg slik:

«Jeg stemte ikke imot Partiet, mot mitt parti. Arbeiderpartiet hadde aldri godtatt å bli med på eventyret i Libya hvis det hadde fått mulighet til å diskutere saken.»

Han viser til at han husket opprøret i Arbeiderpartiet mot utplasseringen av mellomdistansevåpnene i Europa på 80-tallet.

«Det samme ville ha skjedd her hvis alle kortene var lagt på bordet og folk skjønte hva de åpnet opp for ved å slippe bomber over et fremmed land».

Han fremholder at han stemte mot sin egen regjering og med sin egen samvittighet.

– Jeg kunne ikke annet. Jeg fortalte det ikke til noen, ikke engang min kone. Jeg ville ikke bidra til at andre gjorde det samme. Ved neste valg vendte jeg tilbake til mitt gamle parti.

Det gjorde han også i høstens valg.