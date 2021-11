BLOKKERT: Elevene ved Rinstabekk skole opplever at ulike søkeord blir blokkert.

Mener kommunalt nettfilter stopper seksualundervisning for elevene

Lærere og elever på en ungdomsskole i Bærum sier at seksualundervisningen blir sterkt svekket av et kommunalt nettfilter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Når elevene søker på ord som «seksuell lavalder», «samtykke» og «kroppspress», får de beskjed om at nettsiden er blokkert.

– Vi opplever at omtrent uansett hva vi skal lese om, og uansett hvilke kilder vi skal bruke, er det meste blokkert på nett, sier norsklærer Anette Melby ved Ringstabekk skole i Bærum.

Både lærere og elever mener nettfilteret hemmer undervisningen, og begrenser hvordan ungdommene lærer om kildekritikk og seksualitet.

KILDEKRITIKK: Lærerne ved Ringstabekk mener disse blokkeringene reduserer undervisningen. (F.v.) Maria Schiørn (14), Iselin Sophie Allen (14) og Herman Marius Kjelland-Schatvet (14).

– Det er kjempeviktig å lære om kildekritikk. For seksualundervisning handler jo ikke bare om å lære om hvordan prevensjon virker, og hva en seksuell overførbar sykdom er, sier Melby.

Hun og lærerkollega Maria Mørk mener elevene blir fratatt viktig informasjon, og har bedt kommunen gjøre noe med filteret.

REAGERER: Anette Melby og Maria Mørk reagerer på at slike «uskyldige» ord blir blokkert.

– Alt er blokkert

Elevene Petter Kristian Westerby (14), Herman Marius Kjelland-Schatvet (14), Iselin Sophie Allen (14) og Maria Schiørn (14) demonstrerer for VG hva som møter dem når de søker på temaer som «spredning av nakenbilder» og «seksuell lavalder».

– Alt blir blokkert, sier Schiørn.

Hun forteller at hun skjønner at bilder og videoer om seksualitet blir blokkert, da de ikke har noe behov for å se det.

– Men informasjonen om temaene er det jo greit å vite om, sier hun.

IKKE ADGANG: Dette skjermbildet møter elevene når de søker på enkelte ord.

Problemet gjelder kun på iPadene de har fått av kommunen. Tar de i bruk private telefoner, er alt av søkeord og nettsider tilgjengelige.

– Det blir jo tungvint når du skal skrive en innlevering om noe du ikke kan finne fakta om, sier Allen.

Blokkerte ord har gjort at lærerne selv må ta ansvaret for å finne informasjon, for å så printe det ut til alle elevene.

– Da er det jo en del av læringen og elevmedvirkningen som forsvinner, sier Melby.

TUNGVINT: Elevene synes at det blir vanskelig å skulle løse oppgaver da de ikke kan finne fakta. (F.v.) Iselin Sophie Allen (14) og Maria Schiørn (14), Herman Marius Kjelland-Schatvet (14) og Petter Kristian Westerby (14).

Religionsord stoppes

Kontaktlærerne forteller at disse blokkeringene har vært diskutert lenge, men at det toppet seg da man i de fleste timer på tvers av fag møtte blokkerte skjermer.

Blant annet er enkelte sider hos Helsenorge og Sex og samfunn som omhandler sex, utilgjengelige. Lærerne opplyser at de også opplever søkeordbegrensninger i religionsundervisningen. Spesielt ord, sider og tematikk knyttet til islam og jødedommen er blokkerte.

Dette gjelder blant annet ordene «renselsesrituale», «bat mitzvah» og nettsiden Jødedommen.no.

– Det er tydeligvis veldig farlig å lære hvordan noen vasker seg før de skal be, sier Melby.

Mens sider om den norske kirke er helt tilgjengelig, ifølge norsklærerne.

OPPHEVE SØKEORD: Kontaktlærer Anette Melby ønsker at enkelte søkeord skal oppheves.

– Et eller annet sted sitter det jo noen og modererer hva elever får lov til å se og søke på, sier Melby.

De er usikre på om problemet ligger hos kommunen eller hos systemleverandøren, men de har likevel prøvd å ta kontakt med kommunen for å få dem til å oppheve blokkeringene.

– Ingen «perfekt» løsning

Erik Westrum i Bærum kommune sier innholdsfiltre er et supplement til arbeidet skolene kontinuerlig gjør med holdninger og digital dømmekraft.

– Det er ingen «perfekt» løsning, skriver spesialrådgiveren i grunnskoleavdelingen i en e-post til VG.

Han forteller videre at det er kommunen selv som setter innstillinger på nettbrettene.

– En av disse innstillingene er to innholdsfiltre som er aktivert for å begrense uønsket innhold. Dette er innført etter en helhetlig vurdering sammen med foreldre, politikere og skolene våre.

UØNSKET INNHOLD: Erik Westrum i Bærum kommune forklarer at de har filtre for å begrense uønsket innhold.

Westrum forklarer at slike filtre baserer seg på teknologi som tolker innhold i nettsider som eleven forsøker å nå. Hvis det er nok innhold på denne nettsiden som gjør at teknologi oppfatter innholdet som uønsket, blir nettsiden automatisk sperret.

– Det er altså ingen liste over ord som blokkeres, skriver han.

VG har også vært i kontakt med IT-leverandøren Atea som bekrefter at kommunen selv har bestemt hvilke filtre iPadene skal ha.

Ikke mulig å endre innstillingene

– Vi har forståelse for at dette kan gi utfordringer på elevenes nettbrett, kanskje spesielt ønsket innhold knytte til undervisningen som gjøres rundt tema som religion og seksualitet.

Kommunen er kjent med at innholdsfiltre har utfordringer med å skille mellom uønsket og ønsket innhold på disse temaene. Men Westrum forteller at det ikke mulig å endre innstillinger knyttet til enkeltord.

– Dette fordi enkeltord ikke alene er årsak til at innholdsfilteret sperrer tilgang til nettsider.